Nachhaltiger Kita-Neubau

In der Salzstraße in Coswig steht die neue Kita »Familiengarten« kurz vor ihrer Vollendung. Die von den Johannitern betriebene Kindertagesstätte wird im ersten Quartal 2022 eröffnet und soll bis zu 57 Kindern Platz bieten. Auf dem Dach des Neubaus haben die Stadtwerke Elbtal (SWE) für die Stadtverwaltung Coswig eine Photovoltaikanlage installiert, welche schon zum Jahresende 2021 ans Netz gebracht worden ist. Die Nennleistung beträgt 8,78 Kilowatt-Peak (kWp). Selbst an dem bewölkten Februartag, dem Einweihungstermin, brachte die Anlage zehn Prozent der Nennleistung.

Am 1. Februar ist die PV-Anlage, welche aus 24 Modulen besteht und auf einer Fläche von 48 Quadratmetern gebaut worden ist, offiziell an die Stadtverwaltung Coswig übergeben worden. An diese ist die Anlage für 18 Jahre verpachtet. Bei der Übergabe der PV-Anlage waren Coswigs Bürgermeisterin Friederike Trommer, Anette Müller-Bühren, Geschäftsführerin der Stadtwerke Elbtal, der Projektleiter des Vorhabens Fabian Rühle von »Rühle Bad und Heizung GmbH« sowie Dr. Bernhard Mossner, Stadtrat vom »Bündnis für ein nachhaltiges Coswig« zugegen. Coswigs Bürgermeisterin Trommer sagte: »Der Bau der Photovoltaik-Anlage passt gut zum städtischen Klimaschutzkonzept. Dafür arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit den Stadtwerken zusammen. Die große Fläche auf dem Dach des Kita-Neubaus eignet sich ideal für den Aufbau einer solchen Anlage.« Die Kita-Kinder können nun auch vor Ort sehen, wie Strom produziert wird.

Die SWE hat sich in den letzten Jahren auf Energiedienstleistungen spezialisiert, um Strom und Wärme nachhaltig zu erzeugen. Erneuerbare Energien spielen dabei eine zentrale Rolle. Anette Müller-Bühren von den Stadtwerken Elbtal sagte, dass sich ein solcher Neubau, besonders aus statischen Gründen, sehr gut für die Errichtung von PV-Anlagen eigne: »Es ist ein städtisches Politprojekt. Wir wollen zukünftig städtische Gesellschaften viel mehr mit einbinden.«

Die Anlage wird einen Ertrag von circa 9.300 Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) produzieren. Dieser wird zu 83 Prozent direkt vor Ort für den Betrieb der Kita genutzt, womit die Einrichtung fast 40 Prozent ihres Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken wird. Der Rest wird direkt in das Versorgungsnetz der Stadtwerke eingespeist. Damit wird die Anlage rund 4,4 Tonnen CO2 einsparen.

