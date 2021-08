Musikalische Durchreise

With us, you will never have to worry about sleepless nights trying to tackle a graduate dissertation because you can Using Essay Writing Service and have a custom dissertation written in no time. Once you order dissertation, you will feel the stress starting to melt away. A mere thought of looming deadlines is enough to send you into a state of panic; however, you can drop all your worries in an Bei kaum einem Vorhaben passt der Spruch »Der Weg ist das Ziel« mehr als beim musikalischen Reiseprojekt von Andreas Güstel und Julian Eilenberger. Die beiden Extrempianisten bilden das Klavierduo »Be-Flügelt«, dass sich gern auf unkonventionelle Reisen begibt. Jetzt auch auf dem Elberadweg. Dabei handelt es sich um den längsten Klaviertransport mit einem Fahrrad überhaupt, von der Elbquelle in Spindlermühle bis an die Mündung der Elbe in die Nordsee.

Eine verrückte Idee

Ziel für die beiden war es: Die Musik zu den Menschen zu bringen, weil Konzerte in Innenräumen immer noch schwierig sind. In Riesa nutzten sie neben Stopps auf dem Elberadweg auch den Rathausplatz und dem Mannheimer Platz, um für gute Stimmung zu sorgen.

Dafür haben Andreas Güstel und Julian Eilenberger, den längsten Klaviertransport mit dem Fahrrad aller Zeiten auf die Beine gestellt. Er führt sie von der Quelle bis zur Mündung der Elbe, über 1.300 km auf dem Elberadweg von Spindlermühle bis an die Nordsee.

Absolut CO2-neutral, angetrieben nur von Muskelkraft und ihrer Leidenschaft für die Musik, strampeln sie gemeinsam auf dem Tandem und ziehen dabei ihren eigens konstruierten Klavieranhänger. Das komplette Gespann haben sie »Tastdem« getauft. 168 Unterstützer haben online auf »startnext.com« dabei mitgeholfen, dieses besondere Vehikel zu finanzieren. Jetzt stecken sie mitten in 21 Etappen in 21 Tagen, das ergibt gute 60 km Wegstrecke pro Tag.

Live dabei sein

Musikfreunde und Interessierte können den Weg der beiden auf tastdem.de und auf Facebook mitverfolgen. Andreas und Julian teilen dort jeden Tag ihre frisch gewonnenen Eindrücke, die sie in Text, Bild und Ton festhalten.

Doch sind die Beine abends müde, legen die geübten Finger erst richtig los, denn was nützt die ganze Mühe ohne Musik. So haben Andreas und Julian an verschiedenen Zwischenstation ein kostenloses Naturkonzert für alle ihre Zuhörer gespielt: in Meißen auf der Elbwise oder in Riesas Innenstadt...

Ohne Geld unterwegs

Übrigens, ihre Fahrt bestreiten die beiden ohne Geld oder weitere technische Hilfsmittel. Sie leben nur davon, was ihnen die Zuhörer in den Hut werfen, übernachten im Zelt oder bei freundlichen Einheimischen, die sie gern aufnehmen.

Auch Pannen oder andere Überraschungen müssen sie unterwegs auf eigene Faust bewältigen. Aber Andreas und Julian scheuen keine Mühen und Abenteuer, wenn es um ihre Musik geht. Das zeigen ihre früheren Aktionen. Nun hoffen sie auf spannende Tage voller Musik und herzlicher Begegnungen entlang der Elbe. Denn: Nicht nur Wasser findet immer seinen Weg, sondern auch die Musik.

Über »Be-Flügelt«

Be-Flügelt, das sind Andreas Güstel und Julian Eilenberger, zwei befreundete Pianisten aus Leipzig und Schwerin, die seit einigen Jahren gemeinsam Musik machen.

Sie kennen keine Berührungsängste und spielen ihre eigenen Stücke, wann und wo immer es (irgendwie) möglich ist.

So haben sie schon ein Doppelstock-Klavier gebaut und sind mit einem Flügel am Kran in die Luft gegangen.

Sie spielen bei Regen und Schnee, in Hitze und Kälte, im Wald und auf Wiesen, an Klippen und Ufern, auf der Straße und im Konzertsaal.