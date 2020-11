Musikalische Andachten bleiben

PhD Pharmacy Students Homework Help in UK by Regent Editing has been recommended by over 545 UK Universities. Enquire Now. Die Kirchen bleiben auch in Zeiten der Pandemie geöffnet und sind für viele Menschen Anlauf- und Ruhepunkt. Besonders die musikalischen Vespern in der Adventszeit werden von den Bürgern sehr geschätzt.

29. November: 1. Advent, 16.30 Uhr, St. Afra Kirche »jauchzet und orgelt« Liturgische Einstimmung in den Advent

6. Dezember: 2. Advent, 16.30 Uhr, St. Afra Kirche »Musik & Stille« Ankommen im Advent

13. Dezember: 3. Advent, 16.30 Uhr, St. Afra Kirche »Carols & Lessons« nach englischer liturgischer Tradition

20. Dezember: 4. Advent, 16.30 Uhr, St. Afra Kirche »Joy To The World« Weihnachtsgospel aus aller Welt.

Das Turmblasen vom Turm der Frauenkirche findet jeden Adventssonnabend jeweils 18.10 Uhr statt. Aktualisierung: www.sankt-afra-meissen.de

Im Dom zu Meißen

Am Vorabend des 1. Advents findet im Dom zu Meißen eine musikalische Vesper statt. Mit Solisten, Domkurrende und Domchor sowie dem Dresdner Barockorchester werden im Rahmen dieser Andacht u.a. Auszüge aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erklingen. Nach diesem Jahr voller Herausforderungen erscheint es Dompfarrer Superintendent Andreas Beuchel, Domkantor Thorsten Göbel und dem Hochstift-Team besonders wichtig, festlich und gemeinsam den Advent und die Zeit der Erwartung der frohen Botschaft zu begrüßen. »Um die Umsetzung des Hygienekonzeptes für diese Vesper gewährleisten zu können, werden Platzkarten vergeben. Aufgrund der erforderlichen Abstände sind leider nicht viele Tickets verfügbar«, heißt es vo den Organisatoren. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Informationen zu Reservierungen: www.dom-zu-meissen.de

29. November: Gottesdienst am 1. Advent, 12 Uhr, Domprediger Akademiedirektor Stephan Bickhardt (Liturgie und Predigt), Domkantor Thorsten Göbel (Orgel)

6. Dezember: Gottesdienst am 2. Advent - Sakramentsgottesdienst, 12 Uhr, Dompfarrer Superintendent Andreas Beuchel (Liturgie und Predigt), Domkantor Thorsten Göbel (Orgel)

13. Dezember: Gottesdienst am 3. Advent, 12 Uhr, Domprediger Dr. Heiko Franke (Liturgie und Predigt), Domkantor Thorsten Göbel (Orgel)

20. Dezember: Gottesdienst am 4. Advent, 12 Uhr, Domprediger Dr. Heiko Franke (Liturgie und Predigt), Domkantor Thorsten Göbel (Orgel)

24. Dezember: Musikalische Christvesper, 18 Uhr, (Achtung, nur mit Platzkarte nach vorheriger Reservierung), Dompfarrer Superintendent Andreas Beuchel (Liturgie und Predigt), Domkantor Thorsten Göbel (Orgel)