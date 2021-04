Buy Essay. Looking to buy Why choose Ultius when http://www.sluncevdome.cz/?dissertation-on-dioxins? Ultius deeply understands your frustration when it comes to buying essays for reference Ein Sommer voller musikalischer Inspirationen unterm Sternenzelt – nichts weniger als das verspricht das 29. Moritzburg Festival für Kammermusik unter Leitung von Cellist Jan Vogler.

7. bis 22. August wird die Nordterrasse von Schloss Moritzburg erneut zur atmosphärischen Bühne für 25 internationale Solisten. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf Louis Lortie (Klavier), Veronika Eberle (Violine) und Albrecht Mayer (Oboe) freuen.

Parallel zum Kammermusikfestival kommen junge Musiker aus aller Welt in der Moritzburg Festival Akademie zusammen. 40 Nachwuchstalente formieren das »Moritzburg Festival Orchester« und studieren in den zwei Festivalwochen ein umfangreiches Kammermusik- und Orchesterrepertoire ein.

Tickets sind seit 12. April unter www.moritzburgfestival.de, an allen VVK-Stellen (u.a. WochenKurier Dresden, Wettiner Platz 10) und Ticket-Hotline 0351/16092615 erhältlich.