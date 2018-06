Mobiler durch neue Buslinien

Kaputte US-Panzer blockieren Autobahn

Burkau. BAB 4, Görlitz - Dresden, zwischen den Anschlussstellen Burkau und Ohorn, Nahe Rastplatz Rödertal20.06.2018, gegen 10:30 UhrZwei Transportpanzer der US-Streitkräfte blieben am Mittwochvormittag im Baustellenbereich nahe des Rastplatzes Rödertal aus technischen Gründen liegen. Die 18 anderen Fahrzeuge des Konvois warteten auf dem Rastplatz Rödertal. Aufgrund der Breite der Radpanzer ging in Richtung Dresden nichts mehr. Bis kurz nach Mittag war die Autobahn in Richtung Dresden wegen der Bergung gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Burkau abgeleitet. (tj) BAB 4, Görlitz – Dresden, gesamte Strecke20.06.2018, 01:00 Uhr und 02:30 UhrAuch in der Nacht zu Mittwoch waren Fahrzeuge eines Amerikanische Militär-Konvois verstärkt auf der Rückreise aus Polen und dem Baltikum, wo sie an der Nato-Übung „Saber Strike“ teilgenommen hatten. Dadurch kam es immer wieder zu Behinderungen auf der BAB 4. Gegen 1 Uhr explodierte bei einem Militärfahrzeug die Batterie und gegen 2:30 Uhr blieb ein Panzer wegen eines technischen Defektes liegen. Glücklicherweise konnten beide Fahrzeuge in einer knappen Stunde repariert werden, so dass der Konvoi seine Fahrt fortsetzen konnte. Kraftfahrer auf der Autobahn 4 werden auch in den nächsten Tagen und Nächten noch mit dieser Rückreisewelle konfrontiert und müssen ihr Fahrverhalten, insbesondere beim Überholen von Konvois, darauf einstellen. (pk)BAB 4, Görlitz - Dresden, zwischen den Anschlussstellen Burkau und Ohorn, Nahe Rastplatz Rödertal20.06.2018, gegen 10:30 UhrZwei Transportpanzer der US-Streitkräfte blieben am Mittwochvormittag im Baustellenbereich nahe des Rastplatzes Rödertal aus…

weiterlesen