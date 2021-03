Mit Termin in den Tierpark

Nach vielen Monaten der Schließung können jetzt Tiergärten und Zoos wieder öffnen – zumindest mit strengen Auflagen und mit Terminvergaben. Für spontane Zoobesuche ist damit leider noch keine Möglichkeit geschaffen. Wer die Tiere sehen möchte, muss einen Besuchstermin vereinbaren, so sieht es die neue Coronaschutz-Verordnung vor.

Für die Besucher scheinen die neuen Möglichkeiten an umständliche Abläufe gebunden. »Tatsächlich sehen auch wir die komplizierten Regelungen, die von den 7-Tage-Inzidenzen abhängig sind, insgesamt eher kritisch«, erklärt John Jeschke, Geschäftsführer der FVG, auf Anfrage. Die Gefahr eines gehäuften »Auf und Zu« bestehe permanent – gerade wenn jetzt die Termine online oder telefonisch im Voraus gebucht werden sollen, kann daraus auch schnell ein neues Frustrationslevel entstehen, wenn z.B. die Vorfreude auf den lang ersehnten, angemeldeten Tierparkbesuch wieder ins Wasser fällt. »Allerdings sehen wir es auch als unsere Verpflichtung und Eigenmotivation unseren Gästen gegenüber an, die Chance der Wiedereröffnung zu nutzen«, fügt er an.

Der städtische Riesaer Kulturbetrieb, zu dem auch die Stadthalle, das Museum, die Bibliothek/Galerie, der Klosterkomplex, die WM-Halle und die Sachsenarena gehören, wünscht sich, dass nicht allein die Inzidenzen als ausschließlicher Maßstab für die Wiederöffnung herangezogen würden.