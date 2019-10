Mit dem Zug zur Vorlesung und zurück

Problem der Pearlettes: Welcher Hit soll's sein?

Dresden. Die drei stimmgewaltigen Damen der Pearlettes haben ein Problem. Sie kennen und können zu viele Love Songs. Möglichst viele sollen in die neue Dinnershow „Palais-Revue" im Kurländer Palais (22. November bis 5. Januar) einfließen, aber welche lässt man weg? Darüber sollen nun die Dresdner entscheiden. Ein Titel passt noch ins Programm. Zur Auswahl stehen a) Love me tender (Elvis Presley) b) Every breath you take (Sting/ The Police) c) I will always love you (Whitney Houston) Wer darüber mit entscheiden möchte, meldet sich am besten per Mail unter info@palais-revue.de. Unter allen Teilnehmern werden 2 Karten inklusive Menü für die Premiere am 22. November verlost. In der neuen „Palais-Revue" geht es übrigens generell um das Thema Liebe. Auch Milko Bräuer als „magischer Junggeselle" sorgt für zauberhafte Momente, lässt Rosen erscheinen und Kerzen leuchten, und selbst bei der artistischen Darbietung über den Köpfen der Zuschauer agiert ein Liebespaar. Tickets für die Revue auf www.palais-revue.de

