MeiÃŸner HeiÃŸzeit geht weiter

»Keine Angst: Wir wollen nur spielen!« Der Programmtitel von Micha Winkler & friends steht augenzwinkernd über dem nächsten »Heißzeit«-Wochenende.

Am Samstag, 21. August, zelebriert die exklusive Formation um Posaunist Micha Winkler im Rahmen des HEISSEN SOMMER, 19 Uhr auf dem Theaterplatz ein Gemisch aus Swing, Soul und Latin und Klassikadaptionen. Das Quintett präsentiert auch die Weltpremiere einer echten Meißen-Hymne!

Beherzt ist auch »Der kleine Angsthase« Samstag ab 16 Uhr auf dem Theaterplatz unterwegs. Jörg Bretschneider und das Dresdner Figurentheater erzählen frei nach der beliebten Geschichte. Für Kinder ab vier Jahre.

Der Entdeckungsraum Meißen lädt 7 Dollar Essay is a relatively cheap Sample Of Literature Review In Research. Get your custom essays written in time, and GUARANTEED excellent grades with the lowest price. Sonntag, 15 Uhr, vor dem Tuchmachertor zu einem Gastspiel vom mobilen Kindertheater »Woffelpantoffel«, die mit einer afrikanischen Fabel im neuen Gewand unterwegs sind. Zum großen künstlerischen Spielplatz ruft der Kunstverein Meißen das Elbufer aus. An drei Wochenenden bis Anfang September ankert der Kunstverein an der »Heißzeit« – Meißner Kultursommer 2021 mit außergewöhnlichen Kunstaktionen unter dem Titel PLAYGROUND auf dem rechtselbischen Parkplatz unterhalb der Eisenbahnbrücke: Performances, Installationen und Aktionen laden zum Betrachten und Interagieren ein.

Zum Auftakt am 21. August verwandelt die deutsch-japanische Performancekünstlerin Yuka Oyama den Parkplatz mit ihren tragbaren Skulpturen in einen spielerischen Aktionsraum. 13 Uhr geht es los. Parallel dazu können Kinder ab acht Jahre im Workshop aus Pappe, Papier und Draht eigene Kostüme designen, bauen und natürlich tragen. Nachdem Porzellankünstler Andreas Ehret zuletzt im Porzellan-Wohnzimmer zu Lesungen mit Musik einlud, öffnet er am Samstag ab 17 Uhr sein Atelier in der Görnischen Gasse 6 für eine Lesung aus Edmund de Waals »Die weiße Straße« - eine Spurensuche des britischen Autors und Keramikkünstlers nach dem Stoff, an dem sich über Jahrhunderte die Phantasie des Abendlandes entzündete.

Am Sonntag, 22. August, 14 bis 17.30 Uhr, lockt Porzellanmalerin Gudrun Eichler an die Elbe zum »Zeichnen und Aquarellieren in und um Meiße«. Der Zeichenkurs inmitten der schönsten Motive geht damit zu Ende.

Treffpunkt: Hotel Knorre, Elbtalstraße 3

Anmeldungen und Infos unter: 01577/1912909