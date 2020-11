Meißner Fußgängerzonen außer Kraft

Turbine verschwunden - Zeugen gesucht

Tauchritz. In den vergangenen Monaten haben Unbekannte aus einer Garage an der Lorenzstraße in Tauchritz eine historische Flugzeugturbine gestohlen. Sie gehört einem Verein, der das MIG-Flugzeugtriebwerk aus DDR-Zeiten als Ausstellungsstück aufbereiten wollte. Die Turbine hat einen Wert von rund 5.000 Euro. Die Täter entwendeten das Flugzeugteil ohne Gestell und ohne ursprüngliche Rohrverlängerung. Da die Turbine ein Gewicht von rund einer Tonne hatte, geht die Polizei von einem aufwendigen Transport au und hofft, dass dieser beobachtet wurde. Die Kriminalisten der Sonderkommission Argus haben die Ermittlungen übernommen und fahnden nach den Tätern und der Turbine: Wem sind vom 1. August bis 20. Oktober 2020 verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Lorenzstraße in Tauchritz aufgefallen?Wer kann sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben?Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Turbine machen? Hinweise nimmt die Soko Argus unter der Rufnummer 03581/468 -100 sowie der E-Mail-Adresse soko.argus@polizei.sachsen.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.