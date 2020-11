Meißen noch schöner machen

Schaufenster zeigt den Zauberlehrling

Görlitz. Auf dem Obermarkt 23 wurde jetzt die sechste Station des Walk of Görliwood fertig gestellt. Sie präsentiert den 2017 in Görlitz für MDR und ZDF gedrehten Märchenfilm „Der Zauberlehrling“, der von Goethes gleichnamiger Ballade inspiriert wurde. In dem Schaufenster sind markante Original-Requisiten des Films zu sehen, wie etwa der Zauberbesen oder auch die verzauberte Statue. Bei der Fertigstellung war auch Film-Produzentin Ingelore König (Geschäftsführerin und Produzentin der Kinderfilm GmbH) vor Ort. „Zur Premiere des Films im Görlitzer Filmpalast haben wir der Stadt die Requisiten für ihre Görliwood-Sammlung übergeben. Ich freue mich sehr, dass diese nun Teil des Walk of Görliwood geworden sind und hier so wunderbar gezeigt werden“, so Ingelore König. Der Walk of Görliwood ist ein Projekt der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH. Die für das Stadtmarketing verantwortliche Gesellschaft setzt damit die Filmstadt Görlitz mit ihrer langjährigen und vielseitigen Filmgeschichte in Szene und schafft seit Februar 2020 konkrete filmische Anlaufpunkte in der Alt- und Innenstadt. Alle Stationen sind beleuchtet und jederzeit zu besichtigen. Weitere Stationen sind bereits in Planung. Im Februar 2020 waren die ersten Stationen des Görliwood-Wegs eröffnet worden. Zum Start waren fünf Fenster bespielt. Vier am Braunen Hirsch und ein weiteres am Europahaus. Sie haben beispielsweise The Grand Budapest Hotel, Wolfsland und die Görlitzer Oscarfilme zum Thema.Auf dem Obermarkt 23 wurde jetzt die sechste Station des Walk of Görliwood fertig gestellt. Sie präsentiert den 2017 in Görlitz für MDR und ZDF gedrehten Märchenfilm „Der Zauberlehrling“, der von Goethes gleichnamiger Ballade inspiriert wurde. In dem…