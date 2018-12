MDR JUMP Weihnachtsmarkt-Tour in Meißen

Die MDR JUMP Weihnachtsmarkt-Tour auf dem Meißner Weihnachtsmarkt (Eintritt frei!) Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde aus der MDR JUMP Morningshow präsentieren ein weihnachtliches Programm für die ganze Familie mit Gewinnspielen, Überraschungen und viel Musik:

– Chartstürmer Benne („Licht in uns“) und Vincent Malin („KO & OK“) sowie Jessica Wahls (No Angels) live - Spielekonsole Xbox One zu gewinnen

Zwei Chartstürmer, eine Sängerin Deutschlands erfolgreichster Girlband und die Morningshow-Moderatoren des meistgehörten Radiosenders im Osten: Die MDR JUMP Weihnachtsmarkt-Tour, die am 16. Dezember wieder nach Meißen kommt, bringt ein abwechslungsreiches Showprogramm auf den Weihnachtsmarkt. Punkt 15.30 Uhr beginnt die bunte, rund anderthalbstündige Weihnachtsshow für die ganze Familie, bei der die Besucher unter anderem eine Spielekonsole Xbox One gewinnen können. „Es macht immer viel Spaß, nah bei unseren Hörern zu sein“, sagt Lars-Christian Karde aus der MDR JUMP Morningshow. „Die Weihnachtsmarkt-Tour ist da ein besonderes Highlight.“ - „Wir freuen uns besonders, auch wieder auf dem schönen Weihnachtsmarkt in Meißen zu sein“, ergänzt Moderatoren-Kollegin Sarah von Neuburg. „Der Eintritt ist frei und wir haben tolle Künstler dabei, die sich alle extra für die Weihnachtsmarkt-Tour etwas Besonderes ausgedacht haben.“ Benne Ein Musikmagazin bezeichnete ihn als „die Zukunft der neuen deutschen Songwriter-Szene“ (Schall-Magazin), er ging bereits mit Stars wie Adel Tawil, Glasperlenspiel, Ryan Adams oder Revolverheld auf Tour:

BENNE. Mit der ersten Singleauskopplung „Licht in uns“ aus dem aktuellen Album schaffte der Singer-Songwriter gleich den Sprung in die deutschen Airplay-Charts. Nachdem der Wahlberliner 2016 sein letztes Album „Alles auf dem Weg“ veröffentlichte, ließ er sich Zeit, hat verworfen, gelebt und gelernt – seinen Platz im großen Ganzen gesucht und ein Stück weit gefunden. Das musikalische Ergebnis dieses Weges: Das neue Album „Im Großen und Ganzen“, aus dem BENNE Songs bei der MDR JUMP Weihnachtsmarkt-Tour vorstellen wird. Vincent Malin Mit „KO & OK“ landete Vincent Malin gleich bei seinem Solo-Debüt einen richtigen Hit. Der Song beschreibt das Gefühl, irgendwie auf der Stelle zu treten. Nicht weiterzukommen, während alles um einen herum an einem vorbeizurasen scheint, sich irgendwo zwischen gelerntem Funktionieren und ungelerntem „Sein“ zu befinden. Irgendwo zwischen äußerer Überflutung und innerer Einsamkeit. Irgendwo zwischen „KO & OK“. Nicht zuletzt durch seine besondere, warme und umarmende Stimme schafft es

VINCENT MALIN aber, diesem melancholischen Ist-Zustand eine positive, leichte Perspektive zu eröffnen. VINCENT MALIN wurde im Mai 1993 in Frankfurt/Main geboren, verbrachte die letzten Jahre in Mannheim und hat aktuell seinen Lebensmittelpunkt in Berlin gefunden. Die Veröffentlichung seines ersten Solo-Albums steht kurz bevor.

Jessica Wahls

No Angels sind immer noch die erfolgreichste deutsche Girlband. Sängerin Jessica Wahls arbeitet inzwischen als Musikexpertin in der MDR JUMP Redaktion. Doch bei der Weihnachtsmarkt-Tour kann man Jess wieder mit vielen Weihnachtspopsongs live auf der Bühne erleben. „Es ist herrlich, diese Songs in diesem tollen weihnachtlichen Ambiente zu singen“, strahlt die Sängerin. „Und die Mischung macht mir Spaß, weil von echten Klassikern bis zu modernen Weihnachtssongs wieder alles dabei ist.” Xbox - Verlosung und Überraschungsgäste „Wir haben aber nicht nur einen No Angel auf der Bühne, wir haben sogar einen richtigen Engel dabei“, sagt Morgenmoderatorin Sarah von Neuburg. „Unser Weihnachtsengel ist die Glücksfee, wenn wir auf dem Weihnachtsmarkt die Xbox verlosen.“ – „Außerdem gibt’s bei wie bei jedem Tourstopp Überraschungsgäste“, verspricht Lars-Christian Karde, der gemeinsam mit Sarah von Neuburg jeden Morgen von 5 bis 10 Uhr im Radio die MDR JUMP Morningshow moderiert. „Insgesamt: Ein buntes Weihnachtsprogramm für die ganze Familie. Und man kann tolle Preise gewinnen!“

Alle Infos: Alle Infos zur MDR JUMP Weihnachtsmarkt-Tour: www.jumpradio.de