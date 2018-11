Märchencafé Radebeul feiert Zehnjähriges

Radebeul. Trotz frühlingshafter Temperaturen: Seit dem 5. November lädt das traditionelle weihnachtliche Märchencafé am Vadossi-Produktionsstandort Radebeul (Kötitzer Straße 27 in 01445 Radebeul) Groß und Klein zum Besuch ein – und das bereits zum zehnten Mal. Angeschlossen an den ganzjährig geöffneten Werksverkauf eröffnet sich auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern bis zum Weihnachtsfest eine Welt im Zeichen des Märchens. In diesem Jahr zeigen die verschiedenen Schaukästen Szenen der schwedischen Erzählung „Weihnachten in Bullerbü" von Astrid Lindgren. Thomas Hartmann, Geschäftsführer Sächsische und Dresdner Back - und Süßwaren GmbH & Co. KG: „Wir freuen uns sehr, dass unser Märchencafé zur Tradition geworden ist und sich jedes Jahr neuer Beliebtheit erfreut. Im Jahr 2009 haben wir die Weihnachtsschau ins Leben gerufen und nun feiern wir bereits zehnjähriges Jubiläum. Die Ausstellung widmet sich dieses Jahr der beliebten Autorin Astrid Lindgren. Sowohl am Wochenende als auch unter der Woche bieten wir die Möglichkeit, verschiedene Leckereien in einem besonderen Ambiente zu genießen und sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen." Öffnungszeiten des Märchencafés: * Montag bis Freitag: jeweils 8 bis 18 Uhr * Samstag, 10. November: 10 bis 18 Uhr * Samstag, 17. November: 10 bis 18 Uhr * Samstag, 24. November: 10 bis 18 Uhr * Samstag, 1. Dezember: 10 bis 18 Uhr * Samstag, 8. Dezember: 10 bis 18 Uhr * Sonntag, 9. Dezember: 13 bis 17.30 Uhr * Samstag, 15. Dezember: 10 bis 18 Uhr * Sonntag, 16. Dezember: 13 bis 17.30 Uhr * Samstag, 22. Dezember: 10 bis 18 Uhr Am Buß- und Bettag (21. November) bleibt das Märchencafé geschlossen. Letztmalig öffnet es am 22. Dezember seine Pforten. Mehr Infos dazu >>HIER<<

