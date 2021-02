Â»Mach uns ein Bild von RIESAÂ«

Professional essays writing services resume in resume writing services mn homework help service Professional Powerpoint Templates accounting buy essay club accounting. Core connections algebra 1 homework help english high school essay help themes primary homework help evacuation. A lesson before dying essay help. Buy persuasive essay topics for college students 2019. Can someone help me write my paper amazing Jeder von uns sieht seine Stadt mit anderen Augen. Jeder Stadtteil hat seine Besonderheiten, sei es der Hafen mit seinen großen Kränen und Containerschiffen, das grüne Jahnatal im Sommer, die Märzenbecherblüte im Schlosspark von Jahnishausen oder die spielenden Kinder auf der Freizeitinsel in Merzdorf.

Deshalb möchte die Riesa-Information dazu aufrufen, die schönsten Fotos und Schnappschüsse einzusenden. Ob Natur oder Architektur, Land- oder Stadtleben: Der persönliche Blickwinkel ist gefragt! Prämiert werden die Bilder von einer Fachjury, ebenso wird es einen Publikumspreis geben.

Einsendungen werden ab sofort bis zum 1. August ausschließlich digital als CD oder per E-Mail entgegengenommen. Die Ausschreibungsbedingungen stehen unter: www.tourismus.riesa.de und auf der Facebook-Seite der Riesa Information.