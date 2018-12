Straßenweihnacht Lichterzeit in Gröba

Am 8. Dezember, 15 bis 19 Uhr, findet in Gröba mittlerweile traditionell wieder die »Gröbaer Lichterzeit« als handgemachte Straßenweihnacht von Bürgern für Bürger rund um die Kirchstraße statt. Organisator ist die Initiative »Wir in Gröba«. An den Ständen, in den Höfen, im Schlosspark und bei der Feuerwehr erwartet die Gäste Kreatives, Kulinarisches, Kulturelles und die Lichterkette.

Kulturelles

Um 15 Uhr eröffnet die Bläser- & Trommlergruppe offiziell den Markt. Zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr ist auf der Kirchstraße das Bläserensemble Riesa zu erleben. Die »aufLaden-Band« singt Weihnachtslieder. Die »Himmelfahrtsband« aus Mochau zieht durch das Marktgelände und verbreitet gute Stimmung. Zu erleben sind auch die Gröbaer Band »Die Weihnachtsmänner«, »Man On An Island« mit Indi-Folk aus Leipzig im Schlosspark. Ab 17 Uhr erklingt traditionell Adventsmusik zum Zuhören und Mitsingen in der Kirche Gröba.

Gegen 17.45 Uhr startet der Lampionumzug zum Weihnachtsmann (Start bei der Elblandphilharmonie, Kirchstraße 3). Gegen 18.15 Uhr ist der Weihnachtsmann im Schlosspark zu Gast.

Kreatives

Dabei sind unter anderem: Weihnachts- Kreativwerkstatt (Wir in Gröba)– Kerzenziehen & Lampionbau (Evangl. Jugend) – Streichelzoo - Emaillie – Schmuck (Herr Dathe) Geschichten für Große und Kleine im Märchenzelt – Basteln bei der Feuerwehr (Mozartstr.) - Malen mit Melanie Nicklisch (Airbrush-Butterfly-Art) – Zeichnen mit Axel Hausmann (Kunstbude JONA) - Portraitmalerin Kim - Portraitfotografie - Weihnachtswald mit Kinderkarussell uvm.

Kulinarisches

Zur Stärkung gibt es Plinsen vom Schmiedefeuer – Weihnachtsplätzchen - Grillwürste vom Schwein und Rind - Glühwein –Kinderpunsch – Bratäpfel - Schokofrüchte -- Waffelbäckerei - Pelmeni – Popcorn und viele andere Leckereien.

»Lichterkette«

Für ein menschenwürdiges Leben aller Menschen in Frieden und Gerechtigkeit wird es auch in diesem Jahr wieder eine Lichterkette mit Teelichtern in Gläsern geben. Bitte mitmachen!