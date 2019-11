Lebendige Kunstwerke auf der Burg

Am 23. November, 11 Uhr, eröffnet in der Albrechtsburg Meißen eine ganz besondere Ausstellung. Präsentiert werden 18 großformatige 3D-Bilder von chinesischen Künstlern. Familien mit Kindern und alle anderen experimentierfreudigen Besucher können Teil der Bilder, also Teil der Kunst werden, indem sie sich in ganz verschiedenen Positionen, stehend, hockend oder auch liegend, dem jeweiligen Bild nähern.

So können die Besucher das kleine Pelztier aus Leonardo da Vincis »Dame mit dem Hermelin« selbst füttern oder »Im Dschungel« einen Tiger gefahrlos streicheln und beim »Abenteuer in China« auf einer Hängebrücke balancieren. Auch die Delphine »Im Naturpark« scheinen dem Besucher entgegen zu schwimmen und sich gerne von ihnen streicheln zu lassen.



Zu Beginn: Eintritt frei



Am Eröffnungstag ist der Eintritt bis 18 Uhr frei. Die Besucher sollten ihre Fotoapparate bzw. ihre Handys nicht vergessen. Denn fotografieren ist ausdrücklich erwünscht! Bis zum 2. Juni 2020 ist diese Ausstellung in der Albrechtsburg zu erleben.



Internationale Porzellanbiennale und Grafikmarkt



Danach werden die Sonderausstellungsräume der Burg für die 3. Internationale Porzellanbiennale vorbereitet, die vom 24. Juli bis 1. November im kommenden Jahr stattfinden wird. In Kooperation mit dem Verein zur Förderung zeitgenössischer Porzellankunst e. V. Meißen zeigt die Albrechtsburg nach 2016 und 2018 erneut Werke sächsischer, deutscher und internationaler Künstler, die sich in ganz unterschiedlicher, künstlerischer Weise dem Material Porzellan nähern.

Ehe jedoch zeitgenössische Porzellankunst in den Räumen der Albrechtsburg zu bewundern ist, präsentieren und verkaufen Künstler der Region am 4. und 5. Juli, jeweils 10 bis 18 Uhr, auf dem 20. Meissner Grafikmarkt, ebenfalls in den Sonderausstellungsräumen der Albrechtsburg, ihre Arbeiten.