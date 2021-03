Landrat positiv auf Coronavirus getestet

Meißen. Landrat Ralf Hänsel wurde positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet und befindet sich seitdem in Quarantäne. Der Landrat ist bislang symptomfrei und es geht ihm gut. Die Ermittlung der Kontakte und deren Nachverfolgung ist angelaufen. Am Montag, 8. März, haben die beiden Beigeordneten, als mögliche Vertreter des Landrates, neben weiteren Arbeitskontakten, mit dem Landrat an einer Sitzung des Ältestenrates teilgenommen, bei der jedoch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Mund-Nase-Bedeckung getragen haben. Lediglich derjenige, der jeweils das Wort führt, ist bei Sitzungen für den Moment der Rede von der Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, befreit. In diesem Fall hatte auch Landrat Ralf Hänsel in seiner Funktion als Sitzungsleiter für längere Ausführungen keine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Die rechts und links vom ihm platzierten Beigeordneten waren daher für die entsprechende Zeit möglicherweise einer höheren Gefährdung durch Aerosolausstoßung ausgesetzt. Auf weitere Termine und Veranstaltungen wird zunächst verzichtet, bis sichergestellt ist, dass nicht trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Ansteckungen erfolgt sind. (pm/Landratsamt Meißen)

