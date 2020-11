Landkreis MeiÃŸen jetzt Corona-Hotspot

Where can i Master Thesis Book - Dissertations and essays at most attractive prices. Entrust your task to us and we will do our best for you receive Im Landkreis Meißen gibt es Stand 29. November, 2.909 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen. Von diesen befinden sich aktuell 830 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne. Gegenüber gestern sind damit 103 neu infizierte Personen hinzugekommen.

Es sind 1.001 Kontaktpersonen von positiven Fällen in behördlich angeordneter Quarantäne zu verzeichnen. Der Inzidenzwert für den Landkreis Meißen liegt bei 304,0.

Unabhängig vom Status der Quarantäne sind aktuell 98 Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Meißen als stationär aufgenommen erfasst. 16 von ihnen liegen auf der Intensivstation.

89 Personen sind insgesamt verstorben. Dies sind sechs Personen mehr als am Vortag.

(pm/Landratsamt Meißen)