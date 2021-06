Kunst in MeiÃŸens Schaufenster

Vom Dissertation Services In Uk Grants websites. Inplay-Infos. Datum & Wetter. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat. Events. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing 2. bis 18. Juli sollen die Schaufenster von 27 Geschäften in der Meißener Altstadt nicht nur zum Shoppen sondern auch zum kleinen Kunstgenuss einladen.

Diese Idee hatten Susann Jäpel und Andreas Körner. Sie haben 32 Künstler gefunden, die mit ihren Ausstellungsstücken die Schaufenster von 27 Geschäften am Markt, Burgstraße, Heinrichsplatz, Kleinmarkt, Leipziger Straße und Neumarkt-Arkaden (Medi Max) noch schöner machen. »Wir wollen den Passanten etwas besonderes zum Schauen geben und den Künstlern eine Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Da lag es nahe beide Anliegen zu verbinden«, erklärt Fotokünstler Andreas Körner, der bei einer ähnlichen Aktion in Wilsdruff bereits erfolgreich dabei war.

Gemeinsam mit der Malerin Susann Jäpel hat er diese Aktion jetzt auch für Meißen geplant und ist begeistert, wie viele Künstler und Geschäftsinhaber spontan ihre Teilnahme zugesagt haben. Ab 2. Juli sind dann in ausgewählten Schaufenstern Kunstwerke von Malereien bis Grafiken, Fotokunst, Porzellanmalerei oder Skulpturen zu sehen. »Wir wollten eine vielfältige Mischung von Hobby- und Profikünstlern, welche die Passanten neugierig macht und den Zugang zur Kunst erleichtert«, erklärt Susann Jäpel. Jeder Künstler hinterlässt im Schaufenster auch seine Kontaktdaten.

Übrigens, eine kleine Eröffnung mit den Künstlern ist für den 3. Juli im Vinolovio geplant.