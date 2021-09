Kostenlose Schnelltests: Ab 11. Oktober ist zick

Extra, extra: psychology assignment help! We were students like you once. Some of us still are. Were WriteMyPaper123.com, and we make it our business to provide papers for sale. College students have to balance classes with jobs and extracurricular activities so time can be hard to make. Some students endure strenuous circumstances that render them incapable of completing all the assignments Aktuell bietet die Stadtverwaltung Großenhain Corona-Schnelltestmöglichkeiten im Hauptmarkt 3 an. Hier werden jeden Donnerstag, Freitag und Samstag Tests durch die Mitarbeiter der Verwaltung und den geschulten ehrenamtlichen Helfern durchgeführt.

Der Bund will die kostenlosen Bürgertests zum 10. Oktober 2021 einstellen. Ab diesem Zeitpunkt müssen Bürger, die nicht geimpft oder genesen sind und ab einer Inzidenz über 35 beispielsweise ein Restaurant besuchen wollen, den dafür erforderlichen Corona-Schnelltest bezahlen. Diese Regelung gilt nicht für Personen, die sich nicht impfen lassen können oder für die keine allgemeine Impfempfehlung besteht.

Deshalb werden am 9. Oktober letztmalig kostenlose Schnelltests am Hauptmarkt durch die Stadtverwaltung angeboten. Danach kann dieser Dienst von privaten Anbietern – wie etwa Apotheken – übernommen werden. Die Stadtverwaltung hat deshalb mögliche Dienstleister angeschrieben und sie über die geplante Schließung des kommunalen Testzentrums informiert. „Zwei Apotheken haben uns bereits bestätigt, die Corona-Schnelltests nach Terminvereinbarung anzubieten, so etwa die Löwen-Apotheke am Hauptmarkt und ab November die Apotheke am Kupferberg", erklärt Oberbürgermeister Sven Mißbach.