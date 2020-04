Königsgemüse im Hof der Roten Schule

Lok sagt 1.418 mal DANKE

Pirna. »Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.« Uwe Heller zeigte sich beim Blick auf den Abschlussstand der verkauften Geisterspiel Tickets überwältigt: »Mit so einer Resonanz haben wir selbst in den kühnsten Träumen nicht gerechnet.« Bis zum Aktionsende waren 1.418 virtuelle Tickets (je 5 Euro pro Ticket) verkauft. »Der Erlös hilft uns in der momentan für alle angespannten Situation immens«, freute sich der Lok Geschäftsführer. »Das Ergebnis ist auch ein Beleg, wie fest wir in der Region verwurzelt und als Verein auch ein wichtiger Faktor im Nachwuchsbereich sind.« Wie es mit der abgebrochenen Saison weitergeht, konnte Heller allerdings auch noch nicht sagen. »Die Tendenz geht eher zu Abbruch. Wir können deshalb erst einmal keine Neuverpflichtungen tätigen, sind aber stolz, dass kein Spieler den Verein verlässt«, sagte Heller. Ein wichtiges Zeichen in schwieriger Zeit setzte die Ostsächsische Sparkasse Dresden, die ihren laufenden Sponsorenvertrag zu gleichen Konditionen um ein Jahr verlängerte.