Nun gilt es, die LEADER-Förderperiode 2014–2020 zu bewerten und gleichzeitig die neue Förderperiode vorzubereiten.

Zunächst sagen wir allen ein herzliches Dankeschön, die sich durch großes ehrenamtliches Engagement, Kreativität und Eigeninitiative an der Gestaltung der Region in den vergangenen Jahren beteiligt haben. Was ist uns in der LEADER-Förderperiode von 2014–2020 gelungen? Was hätte besser gemacht werden können? Das möchten wir im Austausch mit Ihnen genauer in Erfahrung bringen. Auf Grund der gegebenen Situation und zur Unterstützung der Eindämmung einer Verbreitung von COVID-19 wird die Regionalkonferenz in diesem Jahr leider nicht direkt vor Ort stattfinden können.

Deshalb laden wir Sie ein, an unserer Online-Regionalkonferenz teilzunehmen und mit uns ins Gespräch zu kommen.

Wann: Donnerstag, den 29. April von 18 bis 20 Uhr oder Donnerstag, den 6. Mai, von 10 bis 12 Uhr

Hinweis: Es wird sich um eine aufgezeichnete Sendung ausgestrahlt über youtube handeln.

Weitere Informationen und den direkten Link zur Teilnahme auf youtube finden Sie ab Donnerstag, dem 29.04.2021, unter https://lommatzscher-pflege.de/aktuelles/details-aktuelles/einladung-zur-online-regionalkonferenz-334.html.

Das Regionalmanagement steht Ihnen sowohl am 29. April als auch am 6. Mai per Telefon und Mail für Fragen oder einen Austausch zur Verfügung.

Gern können Sie uns auch schon vorab Ihre Fragen und Anliegen übermitteln, so dass wir konkret im Rahmen der Online-Regionalkonferenz darauf eingehen können.