Kinder fordern: Mehr Geld vom Freistaat

Fiél nicht mehr Trainer der SGD

Dresden. Cristian Fiél ist nicht mehr Trainer der SG Dynamo Dresden. Nach intensiven und offenen Gesprächen haben sich Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Cristian Fiél in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat des Vereins einvernehmlich darauf verständigt, die bestehende Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der bisherige Co-Trainer Patrick Mölzl wurde ebenfalls von seinen Aufgaben entbunden. „Diese Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Cristian und ich standen während der gesamten Zusammenarbeit immer in einem engen und vertrauensvollen Austausch. Wir haben die Zusammenarbeit einvernehmlich beendet, weil wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen sind, dass die Mannschaft dringend einen neuen Impuls braucht, um den Klassenerhalt noch zu erreichen. Ich danke Cristian von ganzem Herzen und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Er wird bei uns immer willkommen sein. Cristian Fiél gehört ohne Wenn und Aber zu den großen Trainertalenten in Deutschland", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge. „Ich wünsche der Mannschaft, den Fans und dem gesamten Verein von Herzen, dass der Klassenhalt in dieser Saison erreicht wird. Ich bin als Spieler und Trainer fast zehn Jahre in diesem besonderen Verein und hatte eine wundervolle Zeit, die mir sehr viel bedeutet. Ich bin vielen Menschen unheimlich dankbar, die mich in all der Zeit unterstützt und mir viel Zuneigung entgegengebracht haben. Danke, Dynamo!", sagte Cristian Fiél zum Abschied. Bis zur Neubesetzung der Cheftrainer-Position wird ein Interimstrainer die Verantwortung tragen. Der Verein wird dazu rechtzeitig eine Lösung präsentieren. „Unsere Mannschaft steht mehr denn je in der Verantwortung, die sportliche Trendwende zu erreichen. Wir haben im Jahr 2019 noch drei Endspiele, in denen wir alles investieren müssen, um Punkte zu holen. Alles muss jetzt dem nächsten Erfolgserlebnis untergeordnet werden. Die Suche nach einem Nachfolger werden wir so schnell wie möglich vorantreiben", so Minge. Cristian Fiél wurde am 12. März 1980 als Kind spanischer Einwanderer in Esslingen in Baden-Württemberg geboren. „Fiélo", wie er nicht nur in Fußball-Dresden gerufen wird, absolvierte von 2010 bis 2015 118 Pflichtspiele (5 Tore) für die SGD. 42 Mal führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Seit seinem Karriereende als Fußball-Profi im Sommer 2015 war Cristian Fiél als Trainer im Leistungsbereich von Dynamos Nachwuchs Akademie tätig. Seit 28. Februar 2019 stand er als Cheftrainer bei der SG Dynamo Dresden in der Verantwortung. (pm)

