Keine Â»Blauen SchwerterÂ« am 12. Juni

»Trotz intensiver Vorbereitungen und aufwändiger Bemühungen wird das Meißner Turnier um den Pokal der Blauen Schwerter im Gewichtheben am 12. Juni nicht stattfinden«, heißt es dazu vom Leiter des Organisationsbüros Frank Mavius.

Man habe lange diskutiert, abgewogen und letztendlich verantwortungsbewusst entschieden. Weder die besondere Atmosphäre mit einer begeisterten Zuschauerkulisse noch die Teilnahme hochklassiger Starter werden in der derzeitigen Lage möglich sein. Das Turnier ohne das fachkundige Meißner Publikum sei nicht im Sinne der Stemmerfamilie. Zusätzlich verhindere die Ausweitung des pandemiebedingten Qualifikationszeitraumes für Olympia die Teilnahme deutscher und internationaler Spitzenheber, erklärt er in einer Mitteilung.

Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren: die Hotels waren bestellt, die Siegerpokale wurden gebrannt, die beliebte Selfie-Fotowand wurde neu geklebt, die Traditionshandtücher in Großschönau wurden gewebt, Plakate wurden gedruckt und und und. »Mit unerschütterlichem Optimismus werden wir alles dafür tun, einen standesgemäßen Termin für unser goldenes Jubiläumsturnier zu finden«, so Mavius. Er hofft dabei weiterhin auf die Treue und Unterstützung der Fans.