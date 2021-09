Kasperiade lockt am Wochenende nach Radebeul

Purchase dissertation of premium quality from customized dissertations service that is writing. http://launalcuenta.unal.edu.co/?how-to-write-an-abstract-for-a-dissertation-uk written from scratch by very Im Rahmen des Kultursommers 2021 entführen Puppenbühnen und Theater aus ganz Deutschland ihre Zuschauer am Samstag und Sonntag in eine Welt der Märchen und Fantasie. Von 14.00 bis 19.00 Uhr laden sie große und kleine Zuschauer zu humorvollen und spannenden Inszenierungen ein. Vom traditionellen Kasperle-Theater über Fingerpuppen bis hin zu Fußtheater ist die ganze Bandbreite des Puppenspiels erlebbar. So präsentiert auf der Hauptstraße Pandels Marionettentheater eine entzückende Show am Faden und entführt in die bezaubernde Welt der Marionetten. Ein rasantes Wettrennen liefern sich Hase und Igel im Hof des Musikhauses Horn. Währenddessen jagt ein ungeduldiger Angler einen frechen Wurm, der mit ihm Verstecken spielt. Wo der Wurm wohnt, erfahren die Zuschauer auf dem Hof der Grundschule Friedrich Schiller. In den Höfen der Tourist-Information, der Weinhandlung Andrich und am Sonntag auf der Hauptstraße dreht sich alles um den Kasper und seine Kumpanen.

Außerhalb der Bühnen gibt es für Kinder jede Menge zu erleben und zu entdecken. Auf der Bewegungsbaustelle kann der Energie freien Lauf gelassen und nach Herzenslust getobt, balanciert und gespielt werden. Beim Kinderschminken verwandeln sich kleine Besucher selbst in Tiere und Fantasiewesen und dürfen bei der Outlaw Feuerwehr in einem echten Feuerwehrauto mitfahren. Auf der Hauptstraße dreht ein Karussell seine Runden und auf der Sidonienstraße lädt ein Familienflohmarkt zum ausgiebigen Stöbern ein.

Der Eintritt zur Radebeuler Kasperiade ist frei.