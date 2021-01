Karl-May-Festtage auf Juli verschoben

Hello again! I Custom Term Papers Pay With Paypal for ten pages this time. Jim. Urgent essay writing for college, outlines are available in attached pdf. I would like to use your editing service for my research paper in University, I already filled the order form so you can see my request in inbox. Assistance required to write papers as quick as two weeks. Die für den 14. bis 16. Mai 2021 geplanten 29. Karl-May-Festtage in Radebeul sind vorsorglich in den Juli verschoben. Das teilt die Stadtverwaltung Radebeul mit. Grund sind die aktuellen Pandemie-Entwicklungen und immer noch anhaltenden Bestimmungen für Großveranstaltungen. Sie sollen nun vom 9. bis 11. Juli stattfinden.

"Um den gesetzlichen und hygienischen Bestimmungen zur Durchführung von Veranstaltungen gerecht zu werden, bedarf es einer langfristigen detaillierten Planung. Damit allen Mitwirkenden diese Planungssicherheit, aber auch allen Besuchern ein unbeschwerter Festbesuch gewährleistet wird, haben wir uns dazu entschlossen, die Karl-May-Festtage in den Sommer zu verlegen", so Anja Schaaf, PR- & Marketingverantwortliche des städtischen Kulturamtes.

2020 fielen die Karl-May-Festspiele im Lößnitzgrund bereits komplett aus.