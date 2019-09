Eislöwen: Niederlage in Freiburg

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben das Auswärtsspiel bei den Wölfen Freiburg mit 1:7 (1:1; 0:1; 0:5) verloren. Verzichten musste Cheftrainer Bradley Gratton weiterhin auf Verteidiger Sebastian Zauner (Unterkörperverletzung). Jozef Balej brachte die Hausherren in Unterzahl in Führung (15.). Dale Mitchell markierte in der 18. Spielminute den Ausgleichstreffer für die Dresdner Eislöwen, doch Luke Pither sorgte für die erneute Führung der Freiburger (25.). Im Schlussdrittel netzten Jannik Herm (42.), Luke Pither (43. + 54./EN), Christian Billich (58.) und zwei Minuten vor Spielende erneut Luke Pither zum deutlichen 1:7-Endstand ein. Bradley Gratton, Eislöwen-Cheftrainer: „Im ersten Drittel sind wir gut in das Spiel gekommen und haben es sogar geschafft Druck aufzubauen. Im zweiten Drittel haben wir dann immer weiter nachgelassen bevor wir im letzten Drittel komplett auseinandergefallen sind. In meiner Karriere als Trainer war ich noch nie so enttäuscht wie von dieser Schlussleistung. Wir haben zu viele Konter kassiert, nach hinten nicht genug gearbeitet, einfach aufgehört Eishockey zu spielen. Vor allem den erfahrenen Spielern muss ich da einen Vorwurf machen. Das ist eine Einstellung, die ich nicht akzeptiere." Am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, empfangen die Dresdner Eislöwen die Eispiraten Crimmitschau zum Derby in der EnergieVerbund Arena. (pm)