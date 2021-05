Ideen fÃ¼r Familienfreizeit

What Custom Means to UK Writings. Our Writers: UK Writings employs a huge staff of expert native English-speaking writers writers who have been educated in UK institutions and who have specialty areas of writing based upon their degrees.There is no way that any writing service can supply UK Phd Thesis On Consumer Protections without qualified writers whose academic backgrounds are consistent with the Zur Zeit ist es gerade für Familien schwer, passende Aktivitäten zu finden, die wegen der derzeitigen Einschränkungen möglich sind.

Die Riesaer Veranstaltungsgesellschaft hat sich für die Kinder und Familien etwas einfallen lassen: Auf der einen Seite kann der Tierpark Riesa mit einem Termin und negativem Testergebnis wieder besucht werden und erfreut sich immer höherer Nachfrage, gerade auch was Familien betrifft. »Wir sind froh, dass wir unsere Gäste auf den Außenanlagen begrüßen dürfen. Die Besucher freuen sich ebenso über dieses kleine Stück Normalität«, erklärt FVG-Geschäftsführer John Jäschke auf Anfrage.

In der Innenstadt können die Familien an elf sonst leerstehenden Schaufenstern jetzt die Nasen platt drücken und staunen: Dort haben die Künstler von Helmnot Theater & Wunderträume GmbH fantastische Märchenwelten eingerichtet, die erraten werden sollen.

»Ich denke ein Besuch der Riesaer Funkel-Fenster lohnt sich unbedingt. Auch hier haben wir ausnahmslos positives Feedback bekommen. Noch bis 16. Mai besteht die Möglichkeit diese faszinierenden Kunstwerke in der Riesaer Innenstadt anzusehen«, so John Jäschke weiter. Die Märcheninszenierungen sind 14 bis 24 Uhr beleuchtet.

Die Aktion ist bisher einmalig in Riesa und wird von Förderern und Sponsoren unterstützt, u.a. Feralpi, Sparkasse, Bäckerei Brade, Riesaer Nudeln, esam, RDL und MV Riesa.