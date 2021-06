Hilfe fÃ¼r die Lebensretter

short essay on my daily routine Emily Dickinson Essay cheap dissertation writing help DO MY ASSIGNMENT write my papers Die Meißner Rettungsschwimmer können zurück in die Wellen. Die Stadt Meißen gewährt dem Verein DLRG im Rahmen der institutionellen Förderung in Form einer Festbetragsfinanzierung eine finanzielle Unterstützung bei den Sachkosten in Höhe von 10.000 Euro. Im neu eröffneten »Wellenspiel« übergab Oberbürgermeister Olaf Raschke den Bescheid an Steffen Hausch, Vorsitzender des DLRG-Ortsvereins Meißen und sein Team.

Die DLRG Niederes Elbtal betreibt vor allem Prävention, indem sie über die Gefahren im und am Wasser aufklärt und sich in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung einsetzt.

Eine zusätzliche Unterstützung kann der Verein dieses Jahr besonders gut gebrauchen. Nachdem die Erstschwimmerausbildung ebenso wie das Training der Lebensretter nun lange Zeit aussetzen mussten, kann nach der Öffnungserlaubnis für die Hallenbäder jetzt auch der Sportbetrieb wieder anlaufen. Zudem sind die Mitglieder ehrenamtlich vor allem in den Bereichen Bootwesen, Strömungsrettung und der Wasserrettung aktiv.

Übrigens: Die Rettungsschwimmer sind ständig auf der Suche nach engagiertem Nachwuchs. Wer richtig mitmachen möchte, meldet sich einfach unverbindlich unter: geschaeftsstelle@dlrgmeissen.de. Neben den Lebensrettern und dem jüngsten Schwimmnachwuchs ist das Meißner Freizeitbad »Wellenspiel« inklusive des großen Außenbereiches bereits seit Mitte Juni wieder für große und kleine Badegäste geöffnet und bietet Spiel, Spaß und Abkühlung für die ganze Familie.