Hengstimpressionen statt Hengstparade

Unter dem Motto „Moritzburger Hengstimpressionen“ lädt die Sächsische Gestütsverwaltung (SGV) an drei Wochenenden im September alle Pferdefreunde ein, in kleinem Rahmen Einblick in die Arbeit mit den Landbeschälern im Landgestüt Moritzburg zu gewinnen.

„Die Hengstimpressionen sind kein Ersatz für die Hengstparaden, die in diesem Jahr aufgrund der Pandemie leider ausfallen müssen“, so Dr. Kati Schöpke, Landstallmeisterin der Sächsischen Gestütsverwaltung in Moritzburg. „Klassische Programmpunkte der Paraden werden sich aber dennoch in diesem exklusivem Veranstaltungsformat wiederfinden."

Die tierzüchterische Veranstaltung ermöglicht den Pferdezüchtern als versiertem Fachpublikum den gesamten Hengstbestand der SGV in Augenschein zu nehmen. Gleichzeitig wird das Kulturgut Pferd in seiner Vielfalt für eine breite Öffentlichkeit in einem abwechslungsreichen Programm ansprechend präsentiert. In ihren rassespezifischen Leistungsanforderungen werden dabei unter anderem die Schweren Warmblüter in verschiedenen Anspannungen, die Reitpferdehengste am Sprung und in der Dressurquadrille und die Haflinger in vielseitigem Einsatz zur Vorstellung kommen. Auch die Rheinisch-Deutschen Kaltblüter sind in bewährter Weise Teil des Programms. Die Erfolge der diesjährigen gestütseigenen Zucht demonstriert auf lebendige Weise die Graditzer Stutenherde.

Das etwa zweistündige Programm auf dem Hengstparadeplatz wird musikalisch vom Polizeiorchester Sachsen begleitet. Auch eine kleine Auswahl an Kunsthandwerk und Ständen rund ums Pferd wird es geben, ebenso ein kulinarisches Angebot.

Wann: 12., 20., 26. September, 13 bis 16 Uhr (mit Pause)

Konzert: 11.30 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr

Tickets: 10€ Stehplatz, 25€ Sitzplatz, online erhältlich