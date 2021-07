»Heißer Sommer« startet

Aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres und mit einer Unterstützung aus den Fördermitteln von Bund, Land und Stadt soll der Sommer in diesem Jahr besonders »Heiß« werden.

Unter dem Titel »Heißer Sommer« haben das Theater Meißen, die Stadt und der Förderverein des Theaters ihre Projekte aufeinander abgestimmt, um den Bürgern eine tolle Kulturzeit in diesem Sommer zu ermöglichen. Als neues Format wird es vom 3. Juli bis 18. September 22 Open-Air-Veranstaltungen auf dem Heinrichsplatz, dem Markt oder dem Theaterplatz geben (Aufführungen nur bei schönem Wetter).

Das Programm (Auszug)

Los geht es am 3. Juli, 16 Uhr, auf dem Theaterplatz mit dem Stück für Kinder »Die Hase und der Igel«, in dem Herr Igel der Frau Hase eins auswischen möchte. Am gleichen Tag um 19 Uhr kommen beim Solotheater »Odyssee eines Clowns« die Erwachsenen auf ihre Kosten. Am 10. und 11. Juli ist das Spektakel »Mit Zahnrad & Zylinder« auf dem Theaterplatz geplant. Am 31. Juli und 1. August wird ein Straßentheater in Meißens Gassen stattfinden. Dafür haben die Verantwortlichen den passenden Namen »Gassenzauber« gewählt. Am 28. August sind auf dem Heinrichsplatz die Cellicatessen zu hören und am 11. September sind Veranstaltungen im Rahmen des Literaturfestes geplant. Den Abschluss bildet am 18. September der Spielzeiteröffnungsjahrmarkt auf dem Theaterplatz.

Die Förderung

Durch eine Förderung können die Veranstaltungen bei freiem Eintritt organisiert und die Künstler angemessen entlohnt werden. »Für den Kultursommer hat Meißen eine Förderung von 87.500 Euro bekommen. Allein 20.000 Euro davon gehen in die Veranstaltung »Heißer Sommer«, bei der aber auch die Stadt Eigenmittel eingebracht hat«, erklärt Kulturreferentin Sara Engelmann. So will man die positiven Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, die das Theater und die Stadt mit vereinzelten Aktionen gemacht haben, in diesem Jahr zusammenführen, auf Kinder und Jugendliche erweitern sowie auf weitere Orte in Meißen übertragen.

Fördervereinschefin Renate Fiedler ist froh, das Theater auf diese Weise bei den neuen Veranstaltungen unterstützen zu können. »Mit der Unterstützung für die Kultur können wir gemeinsam wirklich etwas besonderes schaffen«, freut sich Renate Fiedler. Der Förderverein hat für einige Veranstaltungen in der großen Sommerreihe die Verantwortung übernommen und wird auch die gastronomische Begleitung übernehmen. Von den 60 Mitgliedern sind etwa 30 aktiv dabei und setzen sich mit ihrer Zeit und ihren Ideen in den kommenden Monaten ganz praktisch für das Theater ein.

Ausführliche Programmhinweise unter: www.theater-meissen.de

DRINGEND GESUCHT!

Für das Straßentheater »Gassenzauber« vom 31. Juli bis 1. August werden Meißner Stadtmusikanten gesucht.