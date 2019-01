Vom Namen her sicher nicht vielen bekannt, ist der ukrainische Verein Motor Zaporozhye dennoch ein Großer seines Sports. Die Mannschaft ist ukrainischer Meister und Champions League Teilnehmer.

In der Rödertalsporthalle in Großenhain treffen die Ukrainer am 31. Januar in einem Vorbereitungsspiel auf den Bundesligisten DHfK Leipzig. Die Leipziger Handballer kommen, wie sie bei vorherigen Besuchen immer wieder bestätigt haben, gern nach Großenhain und wollen sich auch in diesem Jahr an der Röder auf ihre neue Saison in der Bundesliga vorbereiten.

Die Bedingungen seien dafür in Großenhain ideal: Die moderne Halle passt und das Publikum ist sehr Handball verrückt und damit interessiert und fachkundig. Bereits um 17 Uhr treten die Großenhainer Handballer an. Sie spielen gegen den VfB DoKi. Übrigens, feiert der HC Großenhain in diesem Jahr sein 90. Vereins-Jubiläum. Im August soll es dazu eine sportliche Festwoche geben.

Tickets für das Spiel gibt es im Vorverkauf bei »Sport Schmidt« oder am 31. Januar in Großenhain an der Tageskasse vor Ort.