Haben Sie noch Fragen....?

In Vorbereitung auf den Tag der Sachsen gibt es jetzt ein Bürgertelefon für Fragen, Sorgen und Befürchtungen. Auch eine Bürgerversammlung im »stern« ist geplant. Vom 6. bis 8. September wird Riesa für drei Tage zur sächsischen Party-Hauptstadt.

Zum »Tag der Sachsen« werden hunderttausende Besucher aus nah und fern in der Stadt an der Elbe zu Gast sein, ihnen soll ein tolles Fest geboten werden, welches nachhaltig in den Köpfen der »Sachsen« und Gäste wirken soll. »Wir sind mit dem derzeitigen Planungsstand voll im Soll«, sagt Riesas Oberbürgermeister Marco Müller, CDU. Die Vorbereitungen für den »Tag der Sachsen« laufen auf Hochtouren. »Besonders erleichtert bin ich, dass sowohl das Sicherheits-, als auch das Verkehrskonzept in den finalen Zügen sind«, ergänzt Müller. Besonders bei diesen elementaren Schwerpunkten, welche zum Gelingen des Festes beitragen, haben sich Stadtverwaltung und die städtische Tochter FVG viele wichtige Partner ins Boot geholt, welche die Konzepte in gemeinsamer detaillierter Feinarbeit planen. »Es gibt nahezu jeden Tag neue Erkenntnisse, mit welchen wir uns seit Monaten Schritt für Schritt an die finalen Fassungen herangearbeitet haben. Die Abstimmung der Konzepte ist nur noch Formsache«, sagt Projektleiter Dirk Mühlstädt von der FVG Riesa mbH.

»Ebenso positiv entwickelt hat sich die Anmeldezahl der Händler. Der Boulevard und die vielen Meilen im Festgebiet werden sehr gut bestückt sein und die Besucher zahlreich zum Schlendern durch unsere Stadt einladen. Der Flächenplan ist somit nahezu gefüllt«, so Manuela Langer, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH. Anmeldungen für Firmen, Gastronomen und Händler können ebenso wie die Bereitschaft zur Mitwirkung als Helfer zum »Tag der Sachsen« noch bis 30. Juni im Projektbüro eingereicht werden. Die gültigen Anmeldeformulare hierzu sind auf der offiziellen Homepage unter www.tagdersachsen2019.de bereitgestellt.

Offene Fragerunde

»Natürlich ist uns bewusst, dass so ein großes Volks- und Vereinsfest die ein oder andere Frage in der Bevölkerung aufwirft. Auch ich werde nahezu täglich auf den aktuellen Planungsstand angesprochen«, sagt Marco Müller. Um die vielen Fragen in Zukunft noch effizienter beantworten zu können, hat die Stadtverwaltung ab sofort ein Bürgertelefon eingerichtet, welches im Rathaus stationiert ist. Ferner plant das Organisationsteam am 2. Juli, 18 Uhr, eine Bürgerversammlung in der Stadthalle »stern«. »Wir sind davon überzeugt, dass wir den Riesaern sowohl mit dem Bürgertelefon, als auch mit der Informationsveranstaltung deutlich vereinfachte Möglichkeiten geben, an ihre gewünschten Informationen zu gelangen, denn zum Gelingen des ‚Tag der Sachsen‘ tragen neben dem Organisationsteam im Hintergrund vor allem auch unsere Bürger teil, welche unseren zahlreichen Gästen ein positives Bild unserer lebenswerten Stadt vermitteln«, sagt der Oberbürgermeister.

ACHTUNG! Kontakt:

Bürgertelefon: 03525/ 700 0

Projektbüro: 03525/ 601366

Mail: festjahr@in-riesa.de