GrÃ¼nmarkt lÃ¤dt ein

Samstag, 24. April, lädt der Grünmarkt wieder in den Hof der Roten Schule ein. Von 9 bis 13 Uhr können sich Frischeliebhaber auf Obst- und Gemüse, Blumen, Pflanzen, Milchprodukte, Fleisch- und Backwaren, Fisch, Kräuter und Gewürze sowie auf eine Vielzahl anderer Feinkosterzeugnisse freuen.

Um Ihre Einkäufe bequem nach Hause zu bringen, ist der neue und eigens für den Grünmarkt gestaltete Stoffbeutel wieder an vielen Ständen erhältlich. Unter dem Motto: „Meißner Grünmarkt – Macht gesund und schlau!“, ist dieser nicht nur praktisch um die Einkäufe bequem nach Hause zu bringen, sondern liefert außerdem noch informative und witzige Details über das Gemüse, Obst oder die Blume des Jahres. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Mais – das Gemüse des Jahres 2021 – in Mexico schon seit 3000 bis 5000 vor Christus angebaut wird und es weltweit circa 5.000 verschiedene Maissorten gibt?

Die Markttage 2021 im Überblick:

24. April, 8. und 22. Mai, 5. und 19. Juni, 3., 17. und 31. Juli, 14. und 28. August, 11. und 25. September, 9. und 23. Oktober.

Interessierte Standbetreiber mit einem zum Grünmarkt passenden Angebot haben noch die Möglichkeit, sich für einen der letzten, verbleibenden Standplätz zu bewerben.

Mehr Informationen sowie Bewerbungsunterlagen für Standbetreiber erhalten Sie im Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Christian Friedel

Telefon: 03521/467-420

E-Mail: stadtmarketing@stadt-meissen.de