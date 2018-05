Großer Tag für kleine Leute

Wenn die jüngste Stadt im Kreis den internationalen Kindertag ordentlich feiert, dann kann das nicht verkehrt sein. Genau genommen hat sie das in den letzten Jahren schon getan. Bei den Kindertagsfeten des Familienzentrums und der Kultur- und Werbegilde steppte ordentlich der Bär. »Der Kindertag hat das Zeug, sich zu einer festen Größe wie Weihnachten oder Ostern zu entwickeln«, ist Oberbürgermeister Bert Wendsche überzeugt. Er hat die Schirmherrschaft dafür gern übernommen.

Anlauf ab Pfingsten

Bereits ab dem Pfingstwochenende wird sich auf die Fete eingestimmt. »Die Händler in Kötzschenbroda gestalten ihre Schaufenster kindgerecht. Wir sind gespannt, was sie sich einfallen lassen«, sagt Nadine Wollrad vom Bürgertreff in Radebeul-West. Ausgestellt werden dabei auch die Einsendungen des Malwettbewerbs. Gefragt waren Bilder zum Thema »Pippi Langstrumpf«. Übrigens: Bis 30. Mai ist noch Zeit, das eigene Kunstwerk abzugeben (bei Janny´s Eis).

Loopkunst und die Eierkuchen-Sache

Das Programm am 1. Juni startet gegen 14 Uhr und reicht von Kampfkunstvorführungen über Mitmachstraßentheater bis hin zum Kindersachen-Handmade-Flohmarkt. Im Apothekerpark dreht sich alles um Musik und Bewegung. So können die Besucher mit einem »Loopkünstler« einzelne Sounds zu einem Song zusammen bauen oder beim Trommel- bzw. Breakdance-Workshop mitmachen. Das Familienzentrum bietet u.a. die Gelegenheit, einen Eierkuchen in der Pfanne bis in den hoffentlich blauen Himmel zu schmettern. Auf dem Bahnhofsvorplatz werden die Jungs und Mädchen der Musikschule zeigen, was sie drauf haben. Straßenkünstler pendeln zwischen Mitmachstationen.

Stempel abholen!

Apropos: Wer mindestens zehn Stempelstationen im Kindertagsgebiet besucht, hat gute Chancen auf einen Preis. Hüpfburg, Ponnyreiten, Malstraße stehen auch auf dem Plan. Es dürfte also nicht langweilig werden. Das komplette Programm soll ab 25. Mai auf der Internetseite www.radebeul.de veröffentlicht werden. »Es ist kein Fest nur für West, sondern für die ganze Stadt und darüber hinaus«, so Wollrad. Der Eintritt ist natürlich frei! Die Geschäfte haben an dem Tag bis 20 Uhr geöffnet.