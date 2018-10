Großenhainer Stärken & Schwächen im Blick

Akkordeonklänge aus Weißrussland

Pirna. Wer auf Neuigkeiten vom Verein „Gemeinsam in die Zukunft" gewartet hat, wird nicht enttäuscht. Am 21. November, 16 Uhr lädt der Verein wieder zu einem Benefizkonzert ins „Q 24" in Pirna ein. „Nach einer etwas längeren Pause freuen wir uns, wieder einmal ein Konzert mit einem belarussischen Künstler durchführen zu können. An diesem Nachmittag wird Aliaksandr Yasinski zu Gast sein", verrät Vereinsvorsitzende Heike Sabel. Er spielt auf dem Akkordeon alles von Klassik über Tango bis Chanson und dazu eigene Kompositionen. Tickets zum Preis von zehn Euro können schon jetzt bestellt werden. (0177/7540198 oder heike@eckoldt.de) Der Erlös der Veranstaltung kommt den Projekten mit und in Belarus zugute, über die der Verein auch an diesem Tag informiert. Einlass ist bereits ab 15 Uhr – es gibt Kaffee und Kuchen und einen Verkaufsstand mit belorussischen Geschenken. Wer also am Buß- und Bettag noch nichts vor hat, ist herzlich eingeladen. Mehr Infos zum Verein unter: www.gemeinsam-in-die-zukunft.org Spendenkonto: IBAN:298506000010009722070, BIC: GENODEF1PR2, Volksbank Pirna