Großenhain verschärft Maßnahmen

Großenhain. Ab 3. Dezember Maskenpflicht auf dem Haupt- und Frauenmarkt. Mit Inkrafttreten der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 27. November 2020 und der 4. Allgemeinverfügung des Landkreises Meißen zum Vollzug der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung besteht eine Maskenpflicht auf stark fußgängerfrequentierten…