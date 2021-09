Gesunder Schulstart

22. Hubertusfest in Zabeltitz

Zabeltitz. Das traditionelle Hubertusfest findet am Sonntag, 26. September, um das Palais und das Alte Schloss in Zabeltitz statt. Trotz der herausfordernden Veranstaltungsplanung können sich die Besucher auch in diesem Jahr auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Um 8.30 Uhr beginnt vor dem Palais eine Wanderung durch den Röderauwald mit Uwe Schramka. Um 10 Uhr eröffnet der Spielmannszug Zabeltitz das 22. Hubertusfest musikalisch. 10.30 und 16 Uhr führt Tom Drobisch aus Radebeul seine Fertigkeiten des Kettensägenschnitzens im Obstgarten vor. 11 und 13 Uhr lädt Madame Flora alle Interessierten zu einem Rundgang im Barockgarten ein. Treff ist vor dem Palais. Im Parterre des Barockgartens laden um 13 Uhr die Wildvogelauffangstation Dresden–Kaditz sowie der Jagdverband Großenhain e.V. zu Schauvorführungen ein. Begleitet wird dies von den Jagdhornbläsern Großenhain mit ihrem musikalischen Auftritt. Anschließend findet vor dem Palais das Platzkonzert der Geißlitztaler Musikanten e.V. um 15 Uhr statt. Ganztägig können Besucher unter anderem die Arbeit der Wildvogelauffangstation kennenlernen, die Pilzausstellung der Pilzfreunde Großenhain, die interessanten Präsentationen des NABU Regionalverbandes Großenhainer Pflege, die Fotoausstellung von Alf Terpe, Tierpräparationen sowie die Trophäenschau des Jagdverbandes Großenhain e.V. ansehen. Für alle Besucher sind Spiel- und Bastelstände mit verschiedenen Mitmachangeboten vorhanden. Ferner besteht die Möglichkeit, seine Geschicklichkeit beim Bogenschießen zu üben oder gegen eine kleine Spende aus Bausätzen Nistkästen oder Insektenhotels zu basteln. Der Eintritt ist für alle Besucher frei. Für den Besuch der Ausstellungen und Angebote im Schlossaal ist es notwendig, die Besucherzahl zu begrenzen. Die Gäste müssen außerdem einen Mund-Nasen-Schutz tragen und – ab einem Inzidenzwert von 35 – weitere Vorkehrungen beachten. Alle Besucher werden gebeten, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Am Parkplatz an der St. Georgen-Kirche wird von 9 bis 17 Uhr ein Impf-Bus des DRK allen Impfwilligen, die bisher nicht die Gelegenheit zu einer Impfung hatten, ein Impfangebot unterbreiten. Angeboten werden die Impfstoffe BiontechPfizer und Janssen von Johnson & Johnson. Das traditionelle Hubertusfest findet am Sonntag, 26. September, um das Palais und das Alte Schloss in Zabeltitz statt. Trotz der herausfordernden Veranstaltungsplanung können sich die Besucher auch in diesem Jahr auf ein abwechslungsreiches…

weiterlesen