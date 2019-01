Tag der Sachsen gemeinsam feiern

Diebe lassen Beute zurück

Ostritz. In der Nacht zu Mittwoch sind in Ostritz Unbekannte in den Keller eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße eingedrungen. Womöglich wurden die Täter gestört, sie ließen ein erbeutetes Fahrrad und Werkzeug zurück. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte die Utensilien und alarmierte die Landespolizei. Zwischenzeitlich waren die Diebe augenscheinlich auf polnisches Hoheitsgebiet geflüchtet und dort in ein Auto gestiegen. Mit dem Pkw fuhren sich die Unbekannten wenig später fest, ließen ihn zurück und flüchteten zu Fuß in die Dunkelheit. Eine Streife der polnischen Polizei untersuchte das Auto, an dem unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch führt die Kriminalpolizei.