Gemeinsam eine schöne Zeit erleben

Einblicke in Meißens Baugeschehen gestern und heute, unterhaltsame Anekdoten mitten aus dem Stadtleben und kreative Stunden zum gemeinsamen Kochen, Knobeln und Gestalten – im November ist in Meißen viel los:

»Bingo« macht Spaß und fördert die kognitiven Fähigkeiten, die Konzentration, die Koordination zwischen Auge und Hand sowie die Reaktionsfähigkeit. Am 9. November, 10 Uhr, im Café-Restaurant »Vier Jahreszeiten« (Carpe Diem, Dresdner Str. 34) warten auch kleine Preise auf die Teilnehmer.

Kurzgeschichten, dem Leben abgelauscht und aufgeschrieben von der Meißner Autorin Inge Krause, gibt's am 9. November, 15 Uhr, im Gemeinschaftsraum Laurentii (Theaterplatz 7).

Herbstzeit ist Kürbiszeit! Am 10. November, 16 Uhr, werden im Kultur-Café »Schiffchen« (GSF e.V., Siebeneichener Str. 2-3) gemeinsam mit Ernährungsberaterin Anke Mosig leckere Mahlzeiten aus der Riesenknolle zubereitet. Unkosten: 1,50 Euro pro Person.

Darüber hinaus lädt der Gemeinnützige Soziale Förderkreis e.V. jeden ersten Sonntag im Monat ab 14.30 Uhr zum Tanztee sowie jeden Montag und Donnerstag ab 14 Uhr zum Spielenachmittag in das Kultur-Café »Schiffchen« (Siebeneichener Str. 2-3) ein.

Am 11. sowie am 25. November, jeweils 14 Uhr, können sich Interessierte in der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Ortsverein Meißen e.V. (Dresdner Straße 50e) auf einen Diavortrag inklusive Kaffeeklatsch von und mit Klaus Hennig zum Thema »Geschichte und Neuaufbau 1933/34 der Straßenbrücke in Meißen« freuen. Anmeldung unter: Tel. 03521/711441 oder per E-Mail an AWO-Meissen@gmx.de.

Die Mitglieder der Meißner Seniorenvertretung gestalten am 11. November, 15 Uhr, im Gemeinschaftsraum Laurentii (Theaterplatz 7) zusammen mit den Teilnehmenden individuelle Weihnachtsgeschenke. Unkosten: ca. 5 Euro.

Die Personenzahl ist bei allen Veranstaltungen begrenzt. Voranmeldung für alle Veranstaltungen erbeten unter: Tel. 03521/467481 oder Mail an sabine.murcek@stadt-meissen.de

Für alle Veranstaltungen gelten die jeweils gültigen Hygiene-Regeln.

Weitere Veranstaltungen

16. November, 9.30 bis 11 Uhr, Café-Restaurant »Vier Jahreszeiten« (Carpe Diem, Dresdner Str. 34): Gestaltung herbstlicher oder weihnachtlicher Tischschmuck / Unkosten: ca. 5 Euro

16. November, 15 bis 17 Uhr, Gemeinschaftsraum Laurentii (Theaterplatz 7): Die Geschichte des Gebäudes der Laurentii mit Rudolf Marschner

18. November, 15 bis 17 Uhr, Gemeinschaftsraum Laurentii: Karten- und Brettspiele

23. November, 15 bis 17 Uhr, Gemeinschaftsraum Laurentii: Gestaltung weihnachtliches Gesteck / Unkosten: ca. 10 Euro