GeÃ¤nderte Test-Ã–ffnungszeiten

Feiertage geschlossen (1.Mai, 13. Mai, 23. Mai, 24. Mai)

Sonntags geschlossen (solange die Schulen geschlossen sind)

Ansonsten bleiben die regulären Öffnungszeiten:

Mo & Di 10.00 – 17.00 Uhr

Mi geschlossen

Do & Fr 10.00 – 17.00 Uhr

Sa 09.00 – 12.00 Uhr

Für einen schnelleren Ablauf wird darum gebeten, die Chipkarte der Krankenversicherung mitzubringen sowie eine Telefonnummer bereitzuhalten. Es wird um die Einhaltung der aktuellen Corona-Verhaltensregeln gebeten. Es kann zu Wartezeiten kommen, dafür wird um Verständnis gebeten!

