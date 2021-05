Freie Impfangebote in GroÃŸenhain

Zurzeit sind Impftermine rar und selbst wenn man in eine Priorisierungsgruppe fällt, bekommt man oft nur schwer einen Impftermin.

Das DRK ist auf die Stadtverwaltung zugekommen und hat angeboten, am 3. und am 4. Juni mit einem mobilen Impfteam für eine Erst- und spätere Zweitimpfung in Großenhain zu sein. Das Angebot gilt für die Priorisierungsgruppen 1 bis 3, nachzulesen unter www.coronavirus.sachsen.de.

Wer unter diese Einteilung fällt, gern das Impfangebot vor Ort wahrnehmen möchte und noch keinen Termin in einem Impfzentrum bekommen konnte, kann sich ab sofort für den Termin Anfang Juni im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff anmelden.

Voraussetzung dafür ist, dass man in den letzten drei Monaten nicht positiv getestet oder an Covid 19 erkrankt war und natürlich noch nicht geimpft ist (keine Erstimpfung). Bis zu 150 Impfungen pro Tag sind möglich. Die Termine werden entsprechend dem Eingang der Anmeldung vergeben.

Anmeldestelle ist bis zum 21. Mai das Soziokulturelle Zentrum Alberttreff, Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr, unter Telefon: 03522 502569.

Die Erstimpfung findet am Donnerstag, dem 3. Juni, oder am Freitag, dem 4. Juni 2021, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr, statt.

Die Zweitimpfung wird am Donnerstag, dem 24. Juni, oder am Freitag, dem 25. Juni, in der gleichen Zeit bereitgestellt.

Geimpft wird mit dem Wirkstoff BioNTech/Pfizer jeweils im Soziokulturellen Zentrum Alberttreff, Am Marstall 1, in Großenhain.

Zum Impftermin sind mitzubringen: Personalausweis, KV Karte bei gesetzlich Versicherten, ggf. Daten der privaten Krankenversicherung, soweit vorhanden ein Impfausweis, die Einwilligungserklärung zum Impfen, der Anamnese- und Aufklärungsbogen (wird nach der Anmeldung zugeschickt) sowie eine Bescheinigung für die Priorisierung.