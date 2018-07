Flachdächer passen nicht

Unterhalb des Plossen soll ein Neubauprojekt der SEEG in den kommenden Jahren neue Wohnmöglichkeiten bieten. In sehr guter Lage am Kapellenweg plant das Meißner Wohnungsbauunternehmen fünf Mehrfamilienhäuser. Sie sollen laut Entwurf aus Fensterfronten mit viel Glas und auffälligen Flachdächern bestehen.

Bereits in mehreren Sitzungen haben die Stadträte die Pläne diskutiert und nicht nur für gut befunden. Wolfgang Tücks (ULM) sieht ganz klar einen Verstoß gegen die Gestaltungssatzung in Meißen, denn dort sei geregelt, dass Flachdächer an so einer Stelle nicht in Frage kommen. Für andere Räte gehe es erstmal nur um die Entscheidung, dort Häuser zu bauen und einen Bebauungsplan aufzustellen, wie die Häuser dann aussehen werden und dürfen, müsse man jetzt noch nicht erstreiten, meinte beispielsweise Nico Riefling (CDU). Aber dennoch geht einigen Stadträten der Einsatz der SEEG im höherpreisigen Neubau- und Mietsegment viel zu weit. Als städtisches Wohnungsbauunternehmen solle sich die SEEG nicht mit Luxusneubauten beschäftigen, sondern sozial verträgliche Mietangebote machen, kommen die Vorwürfe aus den Reihen der ULM und der Linken.

So plant die SEEG derzeit an der Zaschendorfer Straße, auf dem Kalkberg und eben bald am Kapellenweg. Die Nachfrage nach einem gehobenen Wohnangebot sei in Meißen groß, versichert SEEG-Chefin Birgit Richter. Dies sei allerdings nicht die vordergründige Aufgabe der SEEG, kontern die Stadträte, die sich für derartige hochpreisige Bauten lieber externe Bauträger vorstellen können.

www.stadt-meissen.de