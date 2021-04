Festhalten am Schloss-Triathlon

Buy-Custom-Essays-Online.com is the most reputed online custom http://www.tus-wettbergen.de/?how-to-write-a-literature-review-for-a-dissertation-proposal UK. you can buy college admission essays at best cost "Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit Behörden, sozialen Diensten und weiteren nationalen Triathlon-Veranstaltern. An den Details des Hygienekonzepts arbeitet das Moritzburger Organisationsteam mit Hochdruck. Unser Triathlon ist eine Veranstaltung von Triathleten für Triathleten.“, so Cheforganisator Reiner Mehlhorn.

Weniger Startplätze, keine Zuschauer

Aufgrund der aktuellen Lage kommt es beim diesjährigen Sparkassen-Schloss-Triathlon Moritzburg allerdings zu erheblichen Einschränkungen. So wurden mit dem Anmeldestart im Januar 2021 die Startplätze über alle Distanzen reduziert. Zudem sind während der Veranstaltung am 12. und 13. Juni keine Zuschauer zugelassen. Auch das bisherige Rahmenprogramm findet nicht wie in gewohnter Weise statt. So entfallen die Pastaparty und der Sportmarkt, die Wettkampfbesprechungen und Siegerehrungen werden in einem anderen Format stattfinden.

Für Teilnehmer, das Organisationsteam und sonstig benötigtem Personal werden Zutritt und Teilnahme nur mit einem negativen Corona Testergebnis möglich sein. In der gesamten Triathlonarena besteht Maskenpflicht. Teilnehmer müssen sich auf einen Rolling Start einstellen: Die Athleten platzieren sich anhand ihrer geschätzten Schwimmzeit in einem Vorstartbereich. Kleine Gruppen werden mit ein paar Sekunden Abstand auf das Triathlon-Abenteuer geschickt. Dieses Prozedere wird das Teilnehmerfeld während des Wettkampfes entzerren.

Anmeldungen zum Schloss-Triathlon sind noch möglich