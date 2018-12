Es weihnachtet sehr...

Nicht nur in der Landeshauptstadt oder den größeren Städten im Landkreis gibt es schöne Weihnachtsmärkte, auch in kleineren Gemeinden finden zahlreiche Adventsmärkte mit einem ganz besonderen Flair statt.

Der Meißner Weihnachtsmarkt öffnete bereits am 26. November seine Tore. Ab 1. Dezember beginnt die tägliche Kalenderöffnung am Rathaus mit vielen Gewinnen.

Am 28. November öffnete der Dresdner Striezelmarkt und wird bis zum 24. Dezember einladen. Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands besteht seit 1434. Rund um den Striezelmarkt vereinen sich weitere Märkte zu einer Weihnachtsmeile. Sie reicht von der Fußgängerzone Prager Straße über den Altmarkt, den Stallhof und die Augustusbrücke bis in die Dresdner Neustadt.

Im weihnachtlich geschmückten Schloss und Park Proschwitz können sich die Besucher am 29./30. November, 12 bis 20 Uhr, am 1. Dezember, 10 bis 20 Uhr und am 2. Dezember, 10 bis 18 Uhr, auf traditionelle Weihnachten bei Proschwitzer Weinen und Destillaten einstimmen. (Eintritt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei)

Lichterglanz & Budenzauber gibt es vom 7. bis 9. Dezember und 14. bis 16. Dezember am Dorfanger in Radebeul-Altkötzschenbroda.

Die Weihnachtsstadt Großenhain entsteht auf dem Hauptmarkt, eingeschlossen von den symbolischen Stadttoren Großenhains, findet vom 30. November bis zum 22. Dezember der Großenhainer Weihnachtsmarkt statt. Geöffnet ist dieser Mo bis Do: 10 bis 19 Uhr, Fr: 10 bis 21 Uhr, Sa: 11 Uhr bis 21 Uhr (eine Ausnahme bildet die Hüttenzauberparty am 8. Dezember bis 24 Uhr) und So 11 Uhr bis 19 Uhr.

Die 7. Klosterweihnacht in Riesa findet im Klosterhof hinter dem Rathaus vom 7. bis 23. Dezember, 14 bis 20 Uhr, statt. Highlights sind die Eisbahn (in diesem Jahr mit echten Eislauf-Kursen nach Anmeldung), das Klostersingen, ein Trödelmarkt, die Nickritzer Eisenbahnfreunde im Gewölbekeller, die Märchenweihnacht, zwei Apres Ski Partys und die Böhmische Weihnacht.

Weihnachtsmarkt in Weinböhla: Rund um den Kirchplatz in Weinböhla öffnet am zweiten Adventwochenende, 7. bis 9. Dezember, ein buntes Weihnachtsspektakel.

Die Coswiger Sterneweihnacht öffnet traditionsgemäß am zweiten Adventswochenende. In diesem Jahr wird es vom 7. bis 9. Dezember, 11 bis 19 Uhr, besonders weihnachtlich.

Der Nünchritzer Weihnachts- und Kulturmarkt wird in diesem Jahr am 8. Dezember am Rathaus stattfinden.

Die Lommatzscher Hofweihnacht öffnet am zweiten Adventswochenende, 8. und 9. Dezember, 14 bis 19 Uhr, in ausgewählten Höfen der Stadt.

Die Gostewitzer Hofweihnacht lädt für den 8. und 9. Dezember, 11 bis 18 Uhr, ins Kulturgut Gostewitz ein.

Am 8. und 9. Dezember ist auf Schloss Promnitz (Gemeinde Zeithain) jeweils ab 11 Uhr ein Adventsmarkt geplant.

Die Lauterbacher Schlossweihnacht öffnet am zweiten Advent, 9. Dezember, im Schloss Lauterbach in Ebersbach. Von 13 bis 18 Uhr sind Gäste im Schloss Lauterbach willkommen.

Am 15. Dezember, 9 bis 20 Uhr, findet im und am Rittergut in Staucha, Sitz der Gemeinde Stauchitz, der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.

21. Schlossspektakel in Strehla: Ein märchenhafter Mittelalterweihnachtsmarkt findet am 15. Dezember, 14 bis 20 Uhr und am 16. Dezember, 13 bis 19 Uhr, im und am Schloss Strehla statt.

Weihnachten auf Schloss Nossen: Der Weihnachtsmarkt in Nossen öffnet nun schon seit vielen Jahren immer am dritten Adventswochenende, so auch in diesem Jahr: 15. und 16. Dezember, 12 bis 20 Uhr. www.nossen.de

Der Oschatzer Weihnachtsmarkt findet vom 6. bis 9. Dezember statt.

(Änderungen vorbehalten)