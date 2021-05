Elblandkliniken melden Entspannung

Der 7-Tage-Inzidenzwert des RKI für den Landkreis Meißen beträgt heute 101,4 und liegt damit den fünften Werktag in Folge unter dem Wert von 165. Das Landratsamt Meißen hat daher eine Notbekanntmachung zu dieser Unterschreitung des Schwellenwertes auf der Website www.kreis-meissen.de – Aktuelles – Bekanntmachungen (Landkreis Meißen - Bekanntmachungen (kreis-meissen.org) veröffentlicht.

Die mit dieser Unterschreitung des Schwellenwertes verbundenen erleichternden Maßnahmen gelten ab dem übernächsten Tag – damit ab Donnerstag, 20. Mai 2021. Ab dann ist das Verbot der Durchführung von Präsenzunterricht an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ähnlichen Einrichtungen aufgehoben. Die Durchführung von Präsenzunterricht ist für diese Einrichtungen in Form von Wechselunterricht zulässig.

Ebenfalls darf dann wieder Einzelunterricht an Kunst-, Musik- und Tanzschulen sowie durch freiberufliche Musikpädagogen stattfinden.

Kindertageseinrichtungen dürfen ab dem 20. Mai 2021 wieder im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Auch für das Betreten von Kindertageseinrichtungen durch Eltern reicht die Selbstauskunft als Testnachweis nach Bundesrecht seit Dienstag vergangener Woche jedoch nicht aus. Anderslautende Informationen der Gemeinde Niederau sind daher falsch!

Landrat Ralf Hänsel, der in diesem Zusammenhang zitiert wurde, stellt klar: „Ich habe mich zu der Thematik nicht gegenüber der Gemeinde geäußert. Erst recht habe ich keine Umgehung der vom Bund vorgegebenen Teststrategie gebilligt. Dies steht mir gar nicht zu. Wenn ich in dem Zusammenhang zitiert werde, so ist das schlichtweg gelogen.“

Unabhängig vom Status der Quarantäne sind aktuell 54 Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Meißen als stationär aufgenommen erfasst. Zehn von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt.

Im Krisenstab konnte von vielen Stellen eine Entspannung der Coronalage bestätigt werden: So liegen die Inzidenzwerte von mittlerweile zwölf Städten und Gemeinden des Landkreises Meißen unter dem Wert von 100. Auch im Elblandklinikum zeigt sich eine Entspannung der Lage, sowohl auf der Normal- als auch auf der Intensivstation.

Lediglich die Polizei berichtete von einem weiterhin regen Versammlungsgeschehen im Landkreis. Der Krisenstab Infektionsschutz des Landkreises Meißen trifft sich auch am kommenden Dienstag. „Wir werden den Krisenstab am Dienstag nach Pfingsten noch einmal in gewohnter Form durchführen, auch um zu sehen, ob sich die Entspannung der Lage stabilisiert. Dann werden wir entscheiden, ob der Krisenstab nur noch nach Bedarf zusammenkommt“, informierte Landrat Ralf Hänsel.