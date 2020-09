Ein Jahr ohne Tanzwochen

Der Slogan »See you in Riesa« gilt seit 1997 als etablierte Marke im internationalen Tanzsport und unterstreicht eindrucksvoll – Riesa ist die Tanzhauptstadt der Welt. Seit über 20 Jahren war Riesa nicht nur ausgezeichneter und gelobter Organisator, sondern auch liebevoller Gastgeber für jährlich über 3.000 Tänzer aus allen Kontinenten.

Nicht nur aus guter Tradition, denn vor allem aufgrund der tadellosen Rundumbetreuung und des glänzend funktionierenden Ablaufs, wurden die Verträge zwischen der IDO (International Dance Organization) und der Stadt Riesa bis einschließlich 2022 für die Weltmeisterschaften im Show- und Stepptanz verlängert und so verabschiedete sich die tanzende Weltbevölkerung Ende November vergangenen Jahres auf ein Wiedersehen in zwölf Monaten.

Corona-Absage schweren Herzens

Dann kam Corona. »Mit viel Wehmut haben wir gemeinsam mit der IDO und unserem Freund Michael Wendt entschieden, die Internationalen Tanzwochen in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen«, sagt Riesa Oberbürgermeister Marco Müller (CDU). »Durch die Corona-Pandemie befindet sich aktuell die ganze Welt in einer Art Schockstarre. Die Wettkämpfe in diesem Jahr durchzuführen wäre nicht nur organisatorisch schwer zu realisieren, sondern auch verantwortungslos gegenüber unseren zahlreichen internationalen Gästen aus vielen verschiedenen Ländern der Erde«, so Müller.

Aber: Online-Gala aus Riesa

Genau diese tausenden Sportler aus aller Welt sollen auch in Corona-Zeiten ein Stück Riesa zu Hause genießen. »Unter dem Titel ‚Riesa 2020 Unlimited‘ planen wir eine Online-Gala, welche mit zahlreichen emotionalen Momenten aus den vergangenen Jahren gespickt sein soll«, berichtet John Jaeschke, Geschäftsführer der FVG Riesa mbH. Zudem sollen die Tänzer per Videochat zusammengeschaltet werden und können Online das gewohnte Miteinander erleben. Verbandsvertreter und Sportler aus anderen Nationen werden so in die Gala eingebunden.

»Nach der nicht überraschenden aber dennoch für uns sehr traurigen Absage der diesjährigen Tanzwochen bin ich umso mehr erfreut, dass es uns gelungen ist, eine coronagerechte Alternative auf die Beine zu stellen«, so Michael Wendt, Präsident der IDO. »Das wird eine super Sache. Ich freue mich bereits sehr auf die Umsetzung. Mein Dank geht hierbei vor allem an die Stadt Riesa und die FVG, welche für diese Idee von Beginn an ein offenes Ohr hatten und ihre umfangreiche Unterstützung zusicherten. Auch das macht den Standort Riesa aus«, so Wendt.

Im Jahr 2021 werden die Show- und Stepptanzweltmeisterschaften wieder in gewohnter Form stattfinden. Los geht es am 15. November 2021. Die Gala-Abende sind für den 20. und 27. November im nächsten Jahr geplant.