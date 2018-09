Ein Fest für Wein und Winzer

Nach einem Rekordsommer und einer besonders frühen Rebernte wird in Meißen jetzt gefeiert. Vom 28. bis 30. September werden in der Altstadt bei jeder Menge Musik, Tanz und Kulinarischem wieder die Gläser mit dem berühmten Meißner Wein klingen.

Weinfest für alle Generationen

Der Meißner Gewerbeverein veranstaltet am Wochenende im Auftrag der Stadt und gemeinsam mit der Winzergenossenschaft Meißen wieder das größte Volksfest in der Region. Die Winzer präsentieren ihre neuesten Weine. Das Weinfest beginnt am Freitag, 28. September, ab 18 Uhr, auf den fast 30 Spielorten im Festgelände, das sich vom Hahnemannsplatz bis zum Domplatz und vom Tuchmachertor bis an die Elbe erstreckt.

Die offizielle Eröffnung gibt es dann um 19 Uhr auf der Marktbühne mit Weinmajestäten, Oberbürgermeistern und Partnerstädten. Wie gewohnt gibt es natürlich auch ein Fass Wein von der Sächsischen Winzergenossenschaft. Neben den Partnerstädten Fellbach und Litry sind in diesem Jahr erstmals auch Vertreter der neuen polnischen Partnerstadt Legnica dabei. Auch in 2018 werden sich die einzelnen Bühnen mit verschiedenen Genres präsentieren, von Rock bis Walzer, von Folk bis Schlager werden alle Musikrichtungen vertreten sein.

Neben den großen Bühnen auf den Plätzen und Gassen werden aber auch wieder viele Hinterhöfe und Keller eigens für das Weinfest geöffnet. Am Hahnemannsplatz bekommen junge Talente am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 11 Uhr eine Bühne – hier haben die ansässigen Händler außerdem das zweite Jahr in Folge ein buntes Festprogramm mit Mode, Artistik und mehr auf die Beine gestellt.

Der Festumzug

Einer der Höhepunkte wird der sonntägliche Weinfestumzug sein, mehr als 40 Winzer, Vereine und Unternehmen der Region nehmen mit festlich geschmückten Wagen teil. Stadträte, Winzergenossenschaft, Weinmajestäten und Vertreter des Gewerbevereins werden den ein Kilometer langen Festumzug anführen. Drei Moderationsstellen am Bahnhof, am linkselbischen Brückenkopf und in der Gerbergasse sorgen dafür, dass die Umzugsteilnehmer gebührend vorgestellt werden.

Übrigens, für die Gäste empfiehlt es sich, ein leeres Weinglas mitzubringen, denn viele Winzer haben eine Kostprobe ihres guten Tropfens mit dabei. Am Sonntagabend endet das Weinfest um 20.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk vom Crassoberg und den traditionellen Fackelschwimmern in der Elbe. Der Eintritt zum Fest ist an allen drei Tagen frei.

Die Verkehrsgesellschaft Meißen mbH (VGM) bietet zum Weinfest Zusatzfahrten an: www.vg-meissen.de

Programm:

Das detaillierte Programm und eine Übersichtskarte zum Weinfest 2018 gibt es unter: www.meissner-weinfest.de