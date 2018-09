Ein Blick in den Wunschberuf

Die nächsten Tage der offenen Wirtschaft finden am 14. September, 15 bis 18 Uhr, bei Neways Electronics, am 18. September, 14 bis 16 Uhr, in der Volksbank Riesa eG und am 22. September, 9 bis 17.30 Uhr, bei Wacker Chemie AG in Nünchritz statt.

Die Idee

Branchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten stellen sich an diesen beiden Tage vor. Das Vereinigte Wirtschaftsforum Region Riesa - mit derzeit 40 Mitgliedern - hat die Tage der Öffnung ins Leben gerufen, damit sich junge Leute oder andere Interessierte von der Leistungsfähigkeit unserer Region überzeugen können. Berufliche Perspektiven sollen dabei beim Besuch in der jeweiligen Firma im Mittelpunkt stehen.

Neways Electronics

Neways Electronics Riesa beteiligt sich auch in diesem Jahr am »Tag der offenen Wirtschaft – Unternehmen der Region Riesa laden ein« und bietet am Freitag, 14. September, 15 bis 18 Uhr, Einblicke in den Betrieb. Der EMS-Dienstleister, der zur international aufgestellten Neways-Gruppe gehört, informiert an diesem Tag über das Unternehmen, bietet Fertigungsrundgänge und beantwortet Fragen rund um die Themen Ausbildung und Studium. Außerdem kann man Details zu Stellenangeboten bei Neways Electronics Riesa erfahren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Die Volksbank

Schulabgänger der Klasse 10 oder Abiturienten können sich am 18. September, in der Bank umsehen und über Karrieremöglichkeiten informieren. Wer freundlich, offen und kundenorientiert ist, hat gute Chancen.

Die Wacker AG

Der Chemiebetrieb in Nünchritz lädt am 22. September zum Tag der offenen Tür und bietet Betriebsbesichtigungen und Werksführungen an. Ebenfalls gibt es Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten, Partnerfirmen und Karrierechancen aber auch ein buntes Bühnenprogramm.