Die Mauer auf dem Markt

Meißen. Aufmerk­samkeit erregt die Aktion der ökumenischen Arbeits­gruppe »Brücken bauen« in jedem Fall! Sie ist dafür verantwortlich, dass derzeit sechs große Steinblöcke auf dem Meißner Markt stehen. Sie sollen an die Friedliche Revolution erinnern, die zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten führte. Die symbolische Mauer soll dazu beitragen, die Mauer in den Köpfen zwischen Ost und West weiter abzubauen. An den Steinblöcken können die Bürger ihre Wünsche be­festigen, die sie mit der Wiedervereinigung ver­bunden haben und heute noch verbinden. Sie soll zum Gespräch einladen. Weitere Veranstaltun­gen wird es beispielswei­se am 17. Oktober, 24. Oktober und 2. November geben (sind an der Mauer angeschlagen). Bleibt die Frage, ob die Mauern in den Köpfen wirklich noch so stark spürbar ist... und nicht durch verschiedene Aktio­nen wieder gespeist wird? Schreiben Sie uns Ihre Meinung: verenafarrar@wochenkurier.info

