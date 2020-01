Der Meißner SV 08 setzt sich durch wird Pokalsieger

E-Junioren: Klipphausener Kicker sind Kreismeister

Meißen. Acht Mannschaften der Altersklasse E-Junioren erspielten am Wochenende in Riesa ihren Kreismeister des Kreisverbandes Fußball Meißen e.V. im Futsal. In der Riesaer Sporthalle wurden in zwei Staffeln mit je vier Mannschaften die Platzierungen in den Staffeln ausgespielt. Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Staffeln spielten dann im Überkreuzvergleich die Teilnehmer des Finales und dem Spiel um Platz drei aus. In der Staffel A qualifizierten sich nach den sechs Staffelspielen, die Mannschaften vom FV Zabeltitz als Staffelerster und vom Weistropper SV/Klipphausen als Staffelzweiter für die Halbfinalspiele. Der SV Grün/Weiß Ebersbach und die 2. E-Junioren von TuS Weinböhla belegten die Plätze drei und vier in dieser Staffel. Staffelsieger der Staffel B wurde die 1. F- Junioren von TuS Weinböhla vor der SG Canitz, die sich ebenfalls für die Halbfinalspiele qualifizierten. Dritter in dieser Staffel wurde die SpG Priestewitz/ Merschwitz vor der 1. E- Juniorenmannschaft des Großenhainer FV 1990. Im ersten Halbfinalspiel setzte sich der FV Zabeltitz deutlich mit 3:0 gegen die 1. E von TuS Weinböhla durch und stand somit im Finale der Kreismeisterschaft Futsal des KVF Meißen e.V. Im zweiten Halbfinalspiel zwischen der SG Canitz und dem Weistropper SV/Klipphausen gewann der Weistropper SV/Klipphausen das Spiel knapp mit 1:0 und stand als zweiter Finalist fest. Im Anschluss wurden die Platzierungsspiele ausgespielt. Das Spiel um Platz sieben gewann der Großenhainer FV 1990 1. E mit 2:0 gegen die 2. E von TuS Weinböhla. Im Spiel um Platz fünf standen sich SpG Priestewitz/Merschwitz und SV Grün/Weiß Ebersbach gegenüber. Ebersbach siegt knapp mit 1:0. Im kleinen Finale gewann die 1. E von TuS Weinböhla und holte sich die Bronzemedaille. In einem verhaltenen Finale erzielte die Mannschaft vom Weistropper SV/Klipphausen ein Tor und wurde somit Kreismeister im Futsal des KVF Meißen e.V.. Die Silbermedaille ging an den FV Zabeltitz. Auszeichnungen Bester Torwart: V. Leuschner (SpG Priestewitz/Merschwitz) Bester Torschütze: E. R. Hansen (Weistropper SV/Klipphausen) Bester Spieler: T. Achtnicht (FV Zabeltitz), V. Weinert (TuS Weinböhla1.) Acht Mannschaften der Altersklasse E-Junioren erspielten am Wochenende in Riesa ihren Kreismeister des Kreisverbandes Fußball Meißen e.V. im Futsal. In der Riesaer Sporthalle wurden in zwei Staffeln mit je vier Mannschaften die Platzierungen in den…

weiterlesen